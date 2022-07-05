Anya Hindmarch聯乘city’super 推出限定版The Universal Bag購物袋

Anya Hindmarch 15年前開創先河，在全球推出「I Am Not A Plastic Bag」，提高大眾對即棄膠袋問題的關注，同時亦引發了搶袋熱潮。Anya Hindmarch近年跟世界各地的超市合作，啟動全新的「Universal Bag」企劃，鼓勵大眾重複使用購物袋，以及生產可應對可持續發展挑戰的環保購物袋。品牌最近更首度與city’super和南豐集團合作，以“Eco not Ego”(重生態、棄小我)為宗旨，推出兩色購物袋。

香港city’super是首家在英國以外推出Universal Bag的超市，購物袋備有兩色：綠色將在所有city’super專門店發售，而橙色則在啟德發展區AIRSIDE的全新city’super獨家發售。綠色款購物袋於 city’super上架之前，將於7月7日率先在Anya Hindmarch香港專門店限量發售。