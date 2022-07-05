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2022-07-05 12:30:00

Anya Hindmarch聯乘city’super 推出限定版The Universal Bag購物袋

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Anya Hindmarch聯乘city’super 推出限定版The Universal Bag購物袋

Anya Hindmarch聯乘city’super 推出限定版The Universal Bag購物袋

Anya Hindmarch 15年前開創先河，在全球推出「I Am Not A Plastic Bag」，提高大眾對即棄膠袋問題的關注，同時亦引發了搶袋熱潮。Anya Hindmarch近年跟世界各地的超市合作，啟動全新的「Universal Bag」企劃，鼓勵大眾重複使用購物袋，以及生產可應對可持續發展挑戰的環保購物袋。品牌最近更首度與citysuper和南豐集團合作，以“Eco not Ego(重生態、棄小我)為宗旨，推出兩色購物袋。

香港citysuper是首家在英國以外推出Universal Bag的超市，購物袋備有兩色：綠色將在所有citysuper專門店發售，而橙色則在啟德發展區AIRSIDE的全新citysuper獨家發售。綠色款購物袋於 citysuper上架之前，將於77日率先在Anya Hindmarch香港專門店限量發售。

綠色的city’super購物袋將於今年7月15日在全線city’super分店發售。$130 橙色的city’super南豐AIRSIDE購物袋將於2023年在 city’super AIRSIDE店限定發售。$130

Universal Bag採用100% 再生塑料製成，每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準（Global Recycling Scheme, GRS）認證，是名副其實的100%再生產品，並經過全面的耐用性測試，保證可以使用10年，實用和耐用兼備。Universal Bag更內置創新的免付資郵寄退貨袋，只需將購物袋反轉塞進內置口袋中，口袋就會化身成預先編址的信封，可以放進郵箱投遞，然後購物袋會在當地100%回收再造。

Universal Bag內置創新的免付資郵寄退貨袋。
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