Anya Hindmarch聯乘city’super 推出限定版The Universal Bag購物袋

Anya Hindmarch 15年前開創先河,在全球推出「I Am Not A Plastic Bag」,提高大眾對即棄膠袋問題的關注,同時亦引發了搶袋熱潮。Anya Hindmarch近年跟世界各地的超市合作,啟動全新的「Universal Bag」企劃,鼓勵大眾重複使用購物袋,以及生產可應對可持續發展挑戰的環保購物袋。品牌最近更首度與city’super和南豐集團合作,以“Eco not Ego”(重生態、棄小我)為宗旨,推出兩色購物袋。