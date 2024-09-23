AP BEAUTY眼部填充精華 媲美醫美效果 同步推多個購物優惠

不少女士都面對眼周衰老問題，出現魚尾紋、眼袋及眼瞼下垂。韓國護膚品牌AMOREPACIFIC最近轉型成為AP BEAUTY，主打先進專利成分、科研技術及臨床驗證。其中Medicated M.D醫美級修護系列的緊緻撫紋雙效眼部填充精華，一支雙效撫紋及緊緻飽滿眼周肌膚，提供醫美級的緊緻明眸效果。除此之外，AP BEAUTY同步由即日起至10月13日期間舉行VIP Weeks，提供多個購物優惠。
雙效撫紋及改善淚溝
緊緻撫紋雙效眼部填充精華靈感源自肉毒桿菌(Botox)和填充劑(Filler)，結合專利醫美成分Bextinol及交聯透明質酸，能無痛撫平眼周皺紋，填充眼底淚溝，緊緻提拉眼部輪廓，回復年輕明眸，效果媲美注射肉毒桿菌和填充劑的功效。精華質感像乳霜般細膩柔滑，專為眼周嬌嫩的肌膚而設，在眼周輕輕抹開，於塗抹瞬間被快速吸收，強化肌膚屏障。
緊緻雙效面霜 2倍超越療程效果
另一王牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」，以專業醫美膠原緊膚療程(Thermage)為基礎，4星期效果媲美300發醫美膠原緊膚療程，特別適合醫美療程前，以及對醫美療程有疑慮的人士使用。
面霜獨特的轉化技術成就了新一代的「肌膚修復膠布」質地 (BANDAGE TEXTURE)，在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，並同時促進活性成分如針劑般滲透肌底。
VIP Weeks獨家優惠及購物禮遇
AP BEAUTY於即日起至10月13日期間舉行VIP Weeks，提供多個尊貴購物禮遇，讓大家體驗嶄新的醫學美容護膚方案。
新客戶購物禮遇：
．凡購買任何貨品，即可尊享基礎醫美級修護套裝：M.D. 充盈亮顏精華水15ml 及M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜7ml (價值$493)；
．凡購買任何貨品滿$2,500或以上，即可尊享M.D. 緊緻撫紋雙效眼部填充精華 1ml x 5件、補濕防曬霜SPF50+ PA++++ 20ml及AP BEAUTY 限量隨身鏡子 (價值$672)；
．以7折優惠體驗單次療程護理服務
尊貴購物禮遇（適用於所有顧客）：
．凡於VIP Weeks期間購物，即可享有雙倍積分；
．凡購買任何貨品滿$3,000或以上，即可尊享M.D.醫美級全效修護體驗套裝及AP BEAUTY限量化妝袋 (價值$1,268)；
．任何購物滿$8,000，尊享PRIME RESERVE全效修護體驗套裝、M.D. 緊緻撫紋雙效眼部填充精華3ml、AP BEAUTY 限量隨身鏡子 及 限量AP BEAUTY化妝袋 (價值$2,433)