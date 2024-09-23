AP BEAUTY眼部填充精華 媲美醫美效果 同步推多個購物優惠

不少女士都面對眼周衰老問題，出現魚尾紋、眼袋及眼瞼下垂。韓國護膚品牌AMOREPACIFIC最近轉型成為AP BEAUTY，主打先進專利成分、科研技術及臨床驗證。其中Medicated M.D醫美級修護系列的緊緻撫紋雙效眼部填充精華，一支雙效撫紋及緊緻飽滿眼周肌膚，提供醫美級的緊緻明眸效果。除此之外，AP BEAUTY同步由即日起至10月13日期間舉行VIP Weeks，提供多個購物優惠。

雙效撫紋及改善淚溝 緊緻撫紋雙效眼部填充精華靈感源自肉毒桿菌(Botox)和填充劑(Filler)，結合專利醫美成分Bextinol及交聯透明質酸，能無痛撫平眼周皺紋，填充眼底淚溝，緊緻提拉眼部輪廓，回復年輕明眸，效果媲美注射肉毒桿菌和填充劑的功效。精華質感像乳霜般細膩柔滑，專為眼周嬌嫩的肌膚而設，在眼周輕輕抹開，於塗抹瞬間被快速吸收，強化肌膚屏障。

AP BEAUTY緊緻撫紋雙效眼部填充精華媲美Botox及Filler，雙效撫紋及改善淚溝。

緊緻撫紋雙效眼部填充精華 $1,450/ 15ml

緊緻雙效面霜 2 倍超越療程效果 另一王牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」，以專業醫美膠原緊膚療程(Thermage)為基礎，4星期效果媲美300發醫美膠原緊膚療程，特別適合醫美療程前，以及對醫美療程有疑慮的人士使用。 面霜獨特的轉化技術成就了新一代的「肌膚修復膠布」質地 (BANDAGE TEXTURE)，在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，並同時促進活性成分如針劑般滲透肌底。

膠原重建緊緻雙效面霜 $2,680/ 50ml