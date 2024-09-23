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生活
2024-09-23 15:30:00

AP BEAUTY眼部填充精華 媲美醫美效果 同步推多個購物優惠

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AP BEAUTY眼部填充精華 媲美醫美效果 同步推多個購物優惠

AP BEAUTY眼部填充精華 媲美醫美效果 同步推多個購物優惠

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不少女士都面對眼周衰老問題，出現魚尾紋、眼袋及眼瞼下垂。韓國護膚品牌AMOREPACIFIC最近轉型成為AP BEAUTY，主打先進專利成分、科研技術及臨床驗證。其中Medicated M.D醫美級修護系列的緊緻撫紋雙效眼部填充精華，一支雙效撫紋及緊緻飽滿眼周肌膚，提供醫美級的緊緻明眸效果。除此之外，AP BEAUTY同步由即日起至1013日期間舉行VIP Weeks，提供多個購物優惠。

M.D醫美級修護系列結合多種醫美級專利活性成分和韓國領先的醫美技術，高效解決不同皮膚老化問題，仿如塗上面的醫美療程。

M.D醫美級修護系列結合多種醫美級專利活性成分和韓國領先的醫美技術，高效解決不同皮膚老化問題，仿如塗上面的醫美療程。

雙效撫紋及改善淚溝

緊緻撫紋雙效眼部填充精華靈感源自肉毒桿菌(Botox)和填充劑(Filler)，結合專利醫美成分Bextinol及交聯透明質酸，能無痛撫平眼周皺紋，填充眼底淚溝，緊緻提拉眼部輪廓，回復年輕明眸，效果媲美注射肉毒桿菌和填充劑的功效。精華質感像乳霜般細膩柔滑，專為眼周嬌嫩的肌膚而設，在眼周輕輕抹開，於塗抹瞬間被快速吸收，強化肌膚屏障。

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AP BEAUTY緊緻撫紋雙效眼部填充精華媲美Botox及Filler，雙效撫紋及改善淚溝。

AP BEAUTY緊緻撫紋雙效眼部填充精華媲美Botox及Filler，雙效撫紋及改善淚溝。

緊緻撫紋雙效眼部填充精華 $1,450/ 15ml

緊緻撫紋雙效眼部填充精華 $1,450/ 15ml

緊緻雙效面霜 2倍超越療程效果

另一王牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」，以專業醫美膠原緊膚療程(Thermage)為基礎，4星期效果媲美300發醫美膠原緊膚療程，特別適合醫美療程前，以及對醫美療程有疑慮的人士使用。

面霜獨特的轉化技術成就了新一代的「肌膚修復膠布」質地 (BANDAGE TEXTURE)，在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，並同時促進活性成分如針劑般滲透肌底。

膠原重建緊緻雙效面霜營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復。

膠原重建緊緻雙效面霜營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復。

膠原重建緊緻雙效面霜 $2,680/ 50ml

膠原重建緊緻雙效面霜 $2,680/ 50ml

VIP Weeks獨家優惠及購物禮遇

AP BEAUTY於即日起至1013日期間舉行VIP Weeks，提供多個尊貴購物禮遇，讓大家體驗嶄新的醫學美容護膚方案。

新客戶購物禮遇：

．凡購買任何貨品，即可尊享基礎醫美級修護套裝：M.D. 充盈亮顏精華水15ml M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜7ml (價值$493)

．凡購買任何貨品滿$2,500或以上，即可尊享M.D. 緊緻撫紋雙效眼部填充精華 1ml x 5件、補濕防曬霜SPF50+ PA++++ 20mlAP BEAUTY 限量隨身鏡子 (價值$672)

．以7折優惠體驗單次療程護理服務

 

尊貴購物禮遇（適用於所有顧客）：

．凡於VIP Weeks期間購物，即可享有雙倍積分；

．凡購買任何貨品滿$3,000或以上，即可尊享M.D.醫美級全效修護體驗套裝及AP BEAUTY限量化妝袋 (價值$1,268)

．任何購物滿$8,000，尊享PRIME RESERVE全效修護體驗套裝、M.D. 緊緻撫紋雙效眼部填充精華3mlAP BEAUTY 限量隨身鏡子 限量AP BEAUTY化妝袋 (價值$2,433)

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