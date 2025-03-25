AP BEAUTY 慶祝品牌成立一周年 新推出M.D.膠原重建緊緻雙效面膜/又一城限定店優惠

韓國醫學護膚品牌AP BEAUTY (前身為AMOREPACIFIC)，於過去一年引進多款以醫美療程及成分為基礎的護膚品。為慶祝品牌重塑1周年，AP BEAUTY於又一城開設限定店，由即日至4月29日，推出多項活動及購物優惠。品牌王牌的M.D. 醫美級修護系列，亦同步推出全新M.D.膠原重建緊緻雙效面膜，結合兩大專利醫美成分及技術，有效促進肌膚於醫美療程後的修復，帶來媲美醫美療程的強效修護與緊緻效果。

韓國護膚品牌AP BEAUTY慶祝品牌重塑1周年，於又一城開設限定店。

M.D膠原重建緊緻雙效面膜同時具有修復與緊緻功能，為高強度醫美療程後的肌膚設計，能迅速修復受損屏障，迅速修復肌膚屏障，舒緩泛紅、刺痛與乾燥等，縮短修復期，並強化與延長美容療程效果。即使未接受醫美療程的肌膚，用後仍能展現媲美醫美的顯著抗衰老效果。面膜結合專利成分EXOYNE及PDRN，有效鞏固與修復肌膚屏障，抵禦外在刺激並減少膠原蛋白流失。活性成分深層滲透肌膚，重建三種真皮層中關鍵且重要的膠原蛋白，均勻膚色、增強彈性與緊緻度，有效修復膠原結構並提升緊緻度。每片面膜含有高濃度的活性成分，相當於超過1/3瓶50ml M.D.膠原重建緊緻雙效面霜的營養濃度。

面膜運用突破的Infusing Shield技術，兼具滲透與防護膜的雙重效能：外層如緊貼肌膚的繃帶，不僅能覆蓋並保護因外界刺激或醫美療程而受損的皮膚，還可形成防水屏障，隔絕外界侵害；內層則採用高品質棉質材料，能無縫貼合整個面部，深入滲透至肌膚底層。相較於一般面膜，這款產品具備更高效的密封效果，將活性成分的吸收效率提升5至10倍，確保肌膚充分吸收乳霜精華，並避免雙手沾染產品。

品牌成立一周年優惠

為品牌成立一周年，AP BEAUTY於又一城開設特別限定店。由即日起至4月29日，顧客可於限定店享有獨家優惠及購物禮遇。在VIP Week期間，所有門市及官方網店的顧客更可選購獨家精品，體驗AP BEAUTY的醫美級修護功效。

又一城限定店

從即日起至4月29日期間，顧客親臨位於九龍塘又一城地下低二層LG2-KIOSK H1舖 (渣打銀行對出)，即可享有推廣優惠及購物禮遇：

． 追蹤AP BEAUTY的Facebook或Instagram專頁並登記成為AP BEAUTY會員，即可免費參加CLAW-LA-GEN膠原抓物機遊戲一局，有機會贏取豐富禮品。

． 免費體驗醫美級AP BEAUTY SCANNER專業皮膚分析，全面檢視肌膚狀況。

． 於3月22日至4月13日期間的週末，購買指定套裝1套或以上，即可尊享Venchi Dual Flavours意大利雪糕迷你裝禮券乙張。`

． 任何購物滿$2,800，尊享M.D. 膠原重建緊緻雙效面膜2片（價值$420）。

． 任何購物滿$4,800，額外再享A.O. 三重防護輕感防曬精華 40ml （價值$550）。