APITA UNY新春5重優惠 $78入手福袋/買滿$1000送$200獎賞/換購KUROMI廚具

蛇年將至，日式高級百貨及超市APITA及UNY推出一系列新春優惠活動和商品，精選過百款賀年美食禮籃、禮盒及糕點，更有年花及蛇年限定美酒等優質年貨發售，與各位齊齊迎接新春。APITA及UNY更舉行新春5重優惠大放送，即日起至1月15日買滿$1,000更即可獲$200獎賞，即睇詳請！

APITA及UNY誠意推出多重優惠，包括阿一鮑魚、安記、鮑中寶、一辦館及啟泰，當中阿一「祿」福袋絕對皇牌必搶！，一個價錢內含多款上乘食材，包括皇牌鮑魚禮盒、蝦子麵、鮑魚汁、花寸菇、黑木耳，還有選用頂級吉品鮮鮑魚的阿一八寶盛宴，配上花膠、鵝掌、金蠔、干貝、花菇、杏鮑菇、牛蹄筋等。一個價錢就可以品嘗名貴食材，於新年送禮十分得體。此外，更有禮盒以低至五折優惠價發售！

APITA 及UNY同時準備 $68和 $88專區，可以入手多款日本賀年禮盒，輕鬆選擇心儀佳品！包括——笑門來福菓子禮盒、富士製菓幸福花貓蛋糕禮盒，還有各種蛋糕及餅乾禮盒，絕對是新年送禮的完美選擇。

APITA精選多個知名品牌日式精緻禮盒，包括送禮最佳的Morozoff的ARCADIA醇香烤果仁曲奇、YOKU MOKU 的雪茄蛋卷、本高砂屋的曲奇禮盒、Luna Cake 的北海道雙層芝士蛋糕。每一款產品都融合日本甜點工藝與獨特風味。

APITA及UNY齊集國金軒、翠亨邨、八珍、利苑、華麗園、大師姐、翡翠、恆香等全城人氣賀年糕點，齊集傳統及創新口味。

新年除了送點心禮盒外，APITA及UNY精選的蛇年限定包裝美酒亦是送禮必備！猶如藝術品般的包裝設計，不僅擁有收藏價值，還蘊含著新年的寄望與祝福。

APITA分店内的鮮花商店Olivers Florist有售傳統年花，低至$68一盆，包括賀歲香水蘭、招財貓絲花、大發搖錢樹等充滿賀年寓意的年花。

APITA3更有開運擺設發售，包括金鷄金蛋組合、吉祥物招財蟾蜍、迷你達摩水晶樹、招財貓，及塵祈願繪馬。最適合用來佈置家居。

優惠價入手全新床品

適逢新年，想入手全新床品及廚具，APITA及UNY都有提供超值優惠。A-Fontane 自潔免洗1150針全棉系列錦囊套裝，套裝適合3-5尺的床，低至半價。讓每一晚的睡眠都有如置身美好夢境，迎接全新一年！

換購 KUROMI 夢幻餐桌派對系廚具系列

即日起至年3月16日，凡於APITA或UNY購物滿$300，即可低至3折換購全球知名廚具用品美國康寧聯乘人氣Sanrio角色 KUROMI的夢幻餐桌派對廚具系列，CU APP會員更專享指定會員換購價。粉絲絕對不能錯過甜美夢幻的KUROMI廚具！