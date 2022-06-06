apm潮玩元宇宙 數碼藝術展掀熱潮

因應疫情緩和及消費券推出，apm特意邀來多位世界級藝術單位攜手打造面積逾2,000呎，以大小朋友最愛的甜品主題裝置「數碼互動藝術館」。館內展出掀起國際熱潮並備受名人追捧的NFT作品、2,000呎巨型夢幻藝術糖果池、還有惹人垂涎的七彩糖果藝術牆及音樂花灑等，讓一眾潮人可以盡情打卡呃like！apm又聯同場內逾100個商戶推出多項消費獎賞，包括以「美食．運動」主題的促銷活動, 最高消費請食龍蝦鮑魚八人盛宴等，為全港市民送上消閑購物驚喜！

景點 1 ：巨型甜蜜藝術池 糖果海之中打卡

來自新加坡的插畫家Caramelaw (a.k.a. Sheena Aw) 的設計充滿濃厚糖果色彩、對比鮮明，帶來無盡歡樂，今次更特意為apm中庭度身打造巨型甜蜜糖果池，內裡注滿了軟綿綿的綿花糖，還有cute爆的大型冬甩及各式糖果公仔，讓你全情投入甜蜜滿瀉的糖果海之中selfie一番，重拾童真。對糖果色彩情有獨鍾的你怎能錯過？藝術池兩側更有趣緻大象及小狗長椅迎接大家，絕對打卡一流！

景點 2 ：潮遊 NFT 畫廊 一探最新數碼藝術作品

隨著NFT席捲藝術領域，館內展出國際熱潮並備受名人追捧的NFT作品。apm邀請了多位世界級藝術單位，包括新加坡以糖果色聞名的藝術家Caramelaw、韓國時尚插畫師Nahum Kim以及IG界網紅小湯圓合作展出多幅NFT作品，其中部份作品更加入數碼動感影像效果，生動地展現出作品最有趣的一面。大家更可掃瞄作品上的QR Code，便可連結至NFT平台購買作品，支持藝術創作兼投入NFT狂潮！

景點 3 ：音樂花灑 奏出美妙樂章

為配合巨型甜蜜藝術糖果池，藝術館牆身擺放了音樂花灑，大家遊走畫廊時，歡樂樂韻旋律隨即奏起，讓大家透過音樂舒緩緊張情緒，達至心身放鬆！

景點 4 ：七彩藝術糖果牆 在生活中加點甜

在繽紛的糖果藝術牆上掛滿了一部部惹人垂涎的糖果機，俘虜一眾少女的心，拍照打卡超亮眼，必能讓大家成功「呃Like」！顧客於推廣期內只要追蹤apm Instagram或Facebook官方平台，及憑即日任何消費電子單據即可於糖果機扭出繽紛糖果，玩得又影得！