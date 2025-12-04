apm開業20年與INSTINCTOY合作 創建「潮玩聖誕研究所」設「怪獸夢工場」

「潮玩聖誕研究所」設有怪獸夢工場、Fluffy實驗室、奇趣幻象室、INSTINCTOY 20周年展區，及期間限定快閃店，與大小朋友一起潮玩與別不同的聖誕佳節。



怪獸夢工場

怪獸夢工場的輸送帶，會將多隻大怪獸送到舞台與觀眾見面，包括初代原創角色水滴(LIQUID)、融入自然元素的延伸角色冰晶 (ICE LIQUID)、毛怪(Monster Fluffy)、象徵朋友的熊耳毛怪(MAFFY)等11隻大怪獸，反映藝術家對大自然由侵蝕、進化至共存的世界觀，結合藝術深度及手辦玩味。

大久保博人更特別設計另類聖誕樹「Liquid Xmas Tree」，把傳統聖誕樹進化成流動感十足的玩味聖誕藝術裝置，設流金版及彩虹版，前者貴氣而折射節日的優雅，化表溫馨及慶祝；後者以活潑彩虹色調象徵歡樂、多元及想像力。