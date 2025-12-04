apm開業20年與INSTINCTOY合作 創建「潮玩聖誕研究所」設「怪獸夢工場」

「潮玩聖誕研究所」設有怪獸夢工場、Fluffy實驗室、奇趣幻象室、INSTINCTOY 20周年展區，及期間限定快閃店，與大小朋友一起潮玩與別不同的聖誕佳節。
怪獸夢工場
怪獸夢工場的輸送帶，會將多隻大怪獸送到舞台與觀眾見面，包括初代原創角色水滴(LIQUID)、融入自然元素的延伸角色冰晶 (ICE LIQUID)、毛怪(Monster Fluffy)、象徵朋友的熊耳毛怪(MAFFY)等11隻大怪獸，反映藝術家對大自然由侵蝕、進化至共存的世界觀，結合藝術深度及手辦玩味。
大久保博人更特別設計另類聖誕樹「Liquid Xmas Tree」，把傳統聖誕樹進化成流動感十足的玩味聖誕藝術裝置，設流金版及彩虹版，前者貴氣而折射節日的優雅，化表溫馨及慶祝；後者以活潑彩虹色調象徵歡樂、多元及想像力。
Fluffy實驗室 奇趣幻象室
Fluffy實驗室內裡擁有羽毛的「侵蝕怪獸」，圓滾滾的眼睛、彩色的大小尖牙，塑造其呆萌怪獸形象。是次展覽以充氣、織毛物料，塑造直徑最大至2.4米大的毛球，像真度十足。奇趣幻象室是一個由LED屏及鏡面構成的幻象空間，屏幕播放藝術家歷來的平面創作，邀請觀眾親身走進其筆下創作世界，體驗對大自然進化與共存、藝術與人聯結的想像。
INSTINCTOY 20周年展區
由即日起，中庭將設大久保博人藝術展，展出INSTINCTOY過去20年間創作過的角色，由早期作品到最新創作，都將在本次展覽中呈現，其中包括與上野陽介合作的多件作品，如EROSION HAPICO，以及與藝術玩具界其他知名 IP 的多項聯名作品也將一併展出。此外還設有INSTINCTOY期間限定快閃店，出售逾30款品牌的藝術玩具及精品，當中10款更是apm特別版，包括首次發售的「巨型Monster Fluffy」。
除夕狂歡倒數夜派對
此外，apm在12月31日舉行「除夕狂歡倒數夜」，由年輕buskers與特色表演熱鬧開唱，全程不冷場。狂歡直落至晚上11時，更有神秘人氣rap界嘉賓C位登場，帶領全場一同狂歡倒數，迎接2026的第一秒。