apm 20周年慶典 與韓國藝術家Mr.Donothing 聯手打造奇妙樂園

春意盎然的5.1勞動節假期，apm迎來20周年慶祝，特別找來韓國人氣角色Mr.Donothing，攜手打造《Do Playing 遊樂園》，讓apm的五一黃金周充滿驚喜與歡樂。由即日起至5月5日，「Mr.Donothing快閃店」更將在中庭盛大開幕，帶來多款韓國直送Mr.Donothing限量精品、潮物和T恤，粉絲們可別錯過。
apm的五一黃金周，不僅僅是購物聖地，內裡還有不少精彩手信市集和表演，讓旅客能夠輕鬆選購本地特產，還可享受舞台上場場視覺盛宴。更棒的是apm特別準備了五大禮遇，讓每位顧客的消費都能增值，像是與大眾點評合作的HK$500旅客大禮包，簡直讓人心花怒放！
童心未泯的《Do Playing 遊樂園》
這次的主題藝術裝置《Do Playing 遊樂園》，佔地超過1,500平方呎，5大景點不僅讓人懷念童年，也讓每個人都能找到屬於自己的小確幸。4米高的Mr.Donothing在「蘑菇小屋」前眺望，鼓勵大家發掘生活中的小趣味；或者和他一起坐在小豬造型的「搖搖樂」上，輕鬆搖擺，玩到不亦樂乎！
當然，誰說「滑梯」只能用來滑呢？在這裡，你可以躺在彩色滑梯上曬太陽，滑滑手機，放鬆心情。即使是經典的跳飛機，Mr.Donothing也會在一旁看書，甚至不知不覺就打起了盹，讓人忍俊不禁。其他景點還有「跳飛機」、「氹氹轉」，全都讓顧客帶來滿滿童年回憶。
Mr. Donothing韓式攝影
apm還特別夥拍Snapio自拍亭，以Mr. Donothing設計獨家相紙，大玩韓式攝影。The Point會員於即日起至本月31日(逢星期五、六、日及公眾假期)，以電子貨幣即日消費滿$300或以上，即可換領中庭裝置內自拍亭的拍攝券，與同行摯愛自拍印相，把至chill的歡樂一刻記下帶回家。
獨家福利送不停
在這5天內，The Point會員更可享受多重獎賞，在apm以電子貨幣即日消費滿$1,000即可換領Mr.Donothing 「撐住你」手機支架1個；即日消費滿HK$1,800即可換領Mr.Donothing減壓抱抱攬枕1個；以500積分及即日消費滿$2,000即可換領Mr.Donothing優閒短袖T恤1件。全部都數量有限，先到先得，換完即止，絕對是送給自己或朋友的完美禮物。