Apple推8大貼士保障兒童網絡安全 建立兒童帳戶/控制電話使用時間

節日將近，不少家長正計劃入手Apple產品作為孩子的聖誕禮物。但面對複雜的網絡世界，如何保障他們的網絡安全，成為父母關注目標。Apple推出8大貼士，幫助父母保護兒童網絡安全。即看下文！

建立兒童賬戶

父母可為孩子建立兒童帳戶，透過裝置內置的家長控制，確保孩子擁有適當的使用體驗。當中包括監控裝置使用時間、批准App Store的下載和購買，以及控制和管理孩子的通訊對象。家長亦可透過「尋找」應用程式與其他家庭成員分享孩子的位置。

在 iOS 26中，父母可以更正孩子帳戶的年齡，完整家長控制選項，並選擇合適年齡的預設設置。

螢幕使用時間

透過此功能，父母可以管理孩子在裝置上使用時間、瀏覽的內容或應用程式，以及通訊對象。除此之外，父母更能了解孩子在應用程式、瀏覽網站以及整體設備上花費的時間。父母亦可將部分應用程式（如「訊息」或教育應用程式）列為例外，給予孩子自由度。孩子也可以隨時請求更多使用時間。Apple同時推出「螢幕使用時間」密碼，確保設置保持有效。

在 iOS 18.5 或更新版本中，當孩子的裝置上輸入密碼時，父母會收到提醒。

停用時間

父母可於特定時間暫停孩子的裝置，屆時他們無法使用應用程式和接收通知。

App 限制

家長可將單獨的應用程式和網站，甚至整個類別，合併為一個簡單易管理的限制。當孩子達到時間限制時會收到通知，方便他們快速結束對話、保存文件或結束遊戲。

購買前詢問

擔心小朋友於App Store上亂購物？Apple推出「購買前詢問」功能，父母可以透過「訊息」或親自在孩子的裝置上批准購買許可，功能適用於免費和收費的應用程式。