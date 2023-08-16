Apple TV+將推出美斯紀錄片 講述加盟國際邁阿密轉戰美職故事

全新紀錄片一連六集，是美斯足球生涯新篇章的首個、亦是唯一一個幕後節目。先前 Apple TV+ 已宣佈推出另一系列紀錄片，講述美斯在阿根廷國家隊的球員生涯和他五次參加 FIFA 世界盃的經歷，亦包括贏得2022年卡塔爾世界盃的故事。Apple TV+ 今日（16日）再宣佈將與SMUGGLER Entertainment合作推出全新系列紀錄片節目，一連六集獨家報導美斯鮮為人知的一面。足球運動在全球範圍內吸引球迷近50億，而這位足球史上最偉大的球員，不久前才於聯賽盃和職業足球大聯盟亮相。 美斯曾在巴塞隆拿和巴黎聖日耳門俱樂部共度過了20多年難忘的職業生涯，打破多個紀錄，帶來令人拍案叫絕的精彩表現。在帶領阿根廷國家足球隊勇奪2022年卡塔爾世界盃冠軍後，美斯加盟國際邁阿密，轉戰職業足球大聯盟，這一重大決定徹底改變了北美足球的形勢。透過 Apple 與職業足球大聯盟在 Apple TV app 上合作提供的訂閱服務 MLS Season Pass，100多個國家和地區的球迷可以盡情觀看美斯與國際邁阿密的賽事

現在，全新系列紀錄片透過前所未有的方式接觸美斯及他新加盟的國際邁阿密，帶領觀眾了解幕後故事，一暏史上最偉大的球員如何帶領全新隊伍征服球場、爭奪聯盟盃冠軍並挑戰難度更高的賽事。由北美球票飛速售罄創下紀錄，到首場賽事中在最後一刻踢入致勝一球，再到美斯與國際邁阿密隊友相處的時刻，節目將按時間順序帶觀眾了解美斯在美國的非凡歷程、他轉會國際邁阿密的心路歷程，以及隨著「美斯狂熱」(Messi Mania) 席捲北美，他為北美足球產生的重要影響。 美斯表示：「我很高興來到邁阿密，並加入如此出色的隊伍和球會。我希望可以繼續在足球場上與其他球隊競賽、盡全力贏下每一場賽事，並幫助球會繼續發展。我覺得大家都會非常享受這個過程，一起度過美好的時光，並且期待為球迷帶來一場接一場的精彩比賽。」

這部尚未命名的紀錄片的執行製片人有：艾美獎得主 Tim Pastore