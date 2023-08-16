Apple TV+將推出美斯紀錄片 講述加盟國際邁阿密轉戰美職故事

全新紀錄片一連六集，是美斯足球生涯新篇章的首個、亦是唯一一個幕後節目。先前 Apple TV+ 已宣佈推出另一系列紀錄片，講述美斯在阿根廷國家隊的球員生涯和他五次參加 FIFA 世界盃的經歷，亦包括贏得2022年卡塔爾世界盃的故事。Apple TV+ 今日（16日）再宣佈將與SMUGGLER Entertainment合作推出全新系列紀錄片節目，一連六集獨家報導美斯鮮為人知的一面。足球運動在全球範圍內吸引球迷近50億，而這位足球史上最偉大的球員，不久前才於聯賽盃和職業足球大聯盟亮相。
美斯曾在巴塞隆拿和巴黎聖日耳門俱樂部共度過了20多年難忘的職業生涯，打破多個紀錄，帶來令人拍案叫絕的精彩表現。在帶領阿根廷國家足球隊勇奪2022年卡塔爾世界盃冠軍後，美斯加盟國際邁阿密，轉戰職業足球大聯盟，這一重大決定徹底改變了北美足球的形勢。透過 Apple 與職業足球大聯盟在 Apple TV app 上合作提供的訂閱服務 MLS Season Pass，100多個國家和地區的球迷可以盡情觀看美斯與國際邁阿密的賽事
現在，全新系列紀錄片透過前所未有的方式接觸美斯及他新加盟的國際邁阿密，帶領觀眾了解幕後故事，一暏史上最偉大的球員如何帶領全新隊伍征服球場、爭奪聯盟盃冠軍並挑戰難度更高的賽事。由北美球票飛速售罄創下紀錄，到首場賽事中在最後一刻踢入致勝一球，再到美斯與國際邁阿密隊友相處的時刻，節目將按時間順序帶觀眾了解美斯在美國的非凡歷程、他轉會國際邁阿密的心路歷程，以及隨著「美斯狂熱」(Messi Mania) 席捲北美，他為北美足球產生的重要影響。
美斯表示：「我很高興來到邁阿密，並加入如此出色的隊伍和球會。我希望可以繼續在足球場上與其他球隊競賽、盡全力贏下每一場賽事，並幫助球會繼續發展。我覺得大家都會非常享受這個過程，一起度過美好的時光，並且期待為球迷帶來一場接一場的精彩比賽。」
這部尚未命名的紀錄片的執行製片人有：艾美獎得主 Tim Pastore (《Free Solo》《Jane》)、艾美獎和東尼獎得主 Patrick Milling Smith 和 Brian Carmody，來自 SMUGGLER Entertainment 的艾美獎得主 Matt Renner (《Free Solo》《Limitless with Chris Hemsworth》)，以及 Scott Boggins (《The Circus》《24/7》)。節目由 SMUGGLER Entertainment 為 Apple 製作，並與職業足球大聯盟合作。
這部紀錄片將與早前宣布的 SMUGGLER Entertainment 系列紀錄片一同回顧這位七屆金球獎得主的精彩生涯，包括五次參加 FIFA 世界盃，以及 2022 年 FIFA 卡塔爾世界盃奪冠，讓觀眾重溫歷史上最精彩刺激的決賽。美斯會變身旁白，為我們講述他在阿根廷國家足球隊的球員生涯，以親密且前所未有的角度道出他一步一步邁向世界盃冠軍的經歷。從卡塔爾的訓練場到混亂的新聞發佈會，再到美斯私下的安靜沉思，節目以珍貴鮮有的視角讓觀眾了解美斯在成為傳奇冠軍之前、期間和之後的點點滴滴，呈現這位世界頂級運動員在公開場合和私下生活中的強烈對比，還採訪了他在阿根廷各地的忠實粉絲和前去卡塔爾觀賞決賽的球迷。紀錄片更收錄了美斯迄今為止最私人的採訪，更邀請隊友、教練、競爭對手、忠實球迷和足球評論員分享他們對美斯的想法，從而證明了美斯在當地乃至世界的巨大影響力，還有他優雅、堅韌的一面，以及他在整個生涯中都表現出的強大意志。從他在阿根廷國家足球隊的首場比賽開始，節目還講述了他極富戲劇性的生涯路線：在肩負國家榮耀重擔的情況下多次錯失世界盃，因此在 2016 年提前退役，最後復出並成為 FIFA 世界盃冠軍，同時榮膺 2022 年賽事最佳球員。
美斯會變身旁白，為我們講述他在阿根廷國家足球隊的球員生涯，以親密且前所未有的角度道出他一步一步邁向世界盃冠軍的經歷。