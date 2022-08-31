AQ Lollipop新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒 可二合一檢測 無痛安全採集唾液樣本

AQUILAVIE ® AQ Lollipop 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒可從唾液及前鼻拭子樣本偵測新型冠狀病毒，毋須病毒輸送保存管。

AQUILAVIE ® AQ Lollipop 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 抗原檢測試劑盒 (膠體金法) 是一種快速側流免疫測定法（lateral flow immunoassay），並採用定量檢驗（quantitative detection），可從唾液及前鼻拭子樣本偵測新型冠狀病毒，毋須病毒輸送保存管（viral transport media）。

主要賣點

● 二合一檢測，可供抽取唾液及前鼻腔樣本

○ 拭子可用作進行口腔上顎和兩側臉頰口腔內壁或前鼻腔採樣

○ 兩種樣本採集方法的有效性均經過臨床驗證

● 適合一歲或以上幼童使用

○ 無痛安全地為兒童採集唾液樣本

● 即使在病毒量較低時，產品也具有高靈敏度

○ 此產品表現的靈敏度較市面上的快速抗原測試產品為高，即使在感染初期病毒量較低的情況下，產品亦能偵測得到病毒並準確地呈現結果。（100%靈敏度 CT值 ≤25; 95.7%靈敏度 CT值 25-30） - 靈敏度名列全球第二位*

● 可檢測已知的變種病毒

○ Omicron （BA.4 / BA.5 / BA.2 / BA.1）、 Delta、Alpha、 Beta、 Gamma、 Lambda及Mu

● 獲批准於歐盟及美國使用

○ 通過歐盟認證，符合歐洲多項嚴格標準及歐盟體外診斷醫療器材法規

○ 獲美國食物及藥物監督管理局（FDA）緊急使用授權

* 根據2021年5月德國衛生部Paul Ehrlich Institut對249種不同抗原測試劑盒進行的靈敏度比較評估報告