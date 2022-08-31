AQ Lollipop新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒 可二合一檢測 無痛安全採集唾液樣本

AQUILAVIE ® AQ Lollipop 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 抗原檢測試劑盒 (膠體金法) 是一種快速側流免疫測定法（lateral flow immunoassay），並採用定量檢驗（quantitative detection），可從唾液及前鼻拭子樣本偵測新型冠狀病毒，毋須病毒輸送保存管（viral transport media）。
主要賣點
● 二合一檢測，可供抽取唾液及前鼻腔樣本
○ 拭子可用作進行口腔上顎和兩側臉頰口腔內壁或前鼻腔採樣
○ 兩種樣本採集方法的有效性均經過臨床驗證
● 適合一歲或以上幼童使用
○ 無痛安全地為兒童採集唾液樣本
● 即使在病毒量較低時，產品也具有高靈敏度
○ 此產品表現的靈敏度較市面上的快速抗原測試產品為高，即使在感染初期病毒量較低的情況下，產品亦能偵測得到病毒並準確地呈現結果。（100%靈敏度 CT值 ≤25; 95.7%靈敏度 CT值 25-30） - 靈敏度名列全球第二位*
● 可檢測已知的變種病毒
○ Omicron （BA.4 / BA.5 / BA.2 / BA.1）、 Delta、Alpha、 Beta、 Gamma、 Lambda及Mu
● 獲批准於歐盟及美國使用
○ 通過歐盟認證，符合歐洲多項嚴格標準及歐盟體外診斷醫療器材法規
○ 獲美國食物及藥物監督管理局（FDA）緊急使用授權
* 根據2021年5月德國衛生部Paul Ehrlich Institut對249種不同抗原測試劑盒進行的靈敏度比較評估報告