arena沙田店開幕 周末派冬甩+全店8折 品牌大使何詩蓓率先到訪

泳裝品牌arena最近在沙田新城市廣場第三期開設新店，新店展示了arena的2025春夏休閒泳裝「Blossom」系列， 還提供各種訓練泳衣、泳鏡及其他配件。為慶祝新店開幕及回饋顧客，arena將於2月15日周六下午1時至5時在沙田新城市廣場第三期新店大派水泡造型冬甩；現場更有快閃全店8折，即睇詳情！

arena的產品結合最新科技與時尚元素，旨在提升游泳者的表現和舒適度，門店更提供專業的泳裝搭配建議與試穿體驗，確保每位顧客都能找到適合自己的產品。由2月15日至2月17日，沙田新城市廣場第三期新店將推出開幕限定全店8折優惠(特選及指定貨品除外)，讓大家盡情入手各種單品。

為慶祝新店開幕，arena將於2月15日(周六)下午1時至5時在沙田新城市廣場第三期新店派發水泡造型冬甩，水泡分別有士多啤梨和雲呢拿口味， 只需追蹤arena社交平台及讚好指定貼文即可獲得，數量有限派完即止，一定不能錯過。

2025 春夏泳衣「 Blossom 」系列 水上活動必備

在春意盎然的季節，arena推出全新SS25休閒泳衣系列「Blossom」，靈感源自於盛開的花朵，這個系列不僅是泳衣，更是一種對生命力的讚美，巧妙地融合色彩斑斕與自然優雅。

系列亦推出多款高覆蓋度的泳衣款式，包括男女士防曬外套、女士平腳連身泳衣、童裝泳衣等，提供全方位保護。系列使用LYCRA XTRA LIFE物料，貼身、具彈性且不易變形， 比普通布料更持久抗氯。部分款式除了適用於水上活動，更可穿著進行其他陸上運動，搭配不同的運動服飾，滿足水陸運動愛好者的需要。