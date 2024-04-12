ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

ARMANI beauty最近推出充滿粉嫩感的NUDE MANIA高訂裸粉系列，並開設NUDE MANIA BLOSSOM ROOM期間限定裸粉花店，花店展示全新LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉，以及限定登場的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒。花店以裸粉色為設計主調，充滿春日氣息，現場更可即場試用最新絲絨水漾唇釉，並有裸粉花藝工作坊，讓大家帶走個人專屬的花藝手作。
絲絨水漾唇釉 打造高顯色度緞光唇色
集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的LIP MASETRO SATIN絲絨水漾唇釉，其獨特的水漾親膚配方，配以輕潤柔亮觸感，打造高顯色度緞光唇色。今年4月特別帶來限定裸粉色， 以奢華訂製6款低飽和度裸粉色調，散發宛若天生好氣色。
源自粉底技術的專利水油啫喱技術(Double Gel Technology) — 將本不相容的70%輕潤水份啫喱和30%的高顯色度及持久度油份啫喱融合，並把兩者的優點結合為一，革命性比例濃縮了色彩與修護成分，打造持久妝效，即使觸碰到衣物或口罩，都不會脫色、暈染或化開。
SCULPT YOUR OWN NUDE 尋找「命定裸色」
美妝體驗區提供SCULPT YOUR OWN NUDE一對一唇妝體驗，由ARMANI beauty 的Face Designer為每種膚色及個性的女性，找到最適合自己的「命定裸色」。
粉嫩限定高訂裸粉粉盒
除了新登場的LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉 NUDE MANIA高訂裸粉系列外，同場更會推出粉嫩限定的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒，皮紋面仿皮革配上裸粉色調，打造知性優雅的時尚格調，彷如替肌膚穿上高訂春裝一般的輕盈柔和，盡展女性率真自我個性的一面。
和其他同系列粉盒一樣，#高訂設計裸粉氣墊同樣以「Design to Last」的永續設計理念，用完後可購買補充裝，粉底補充裝備有5種色調，粉底融合輕透質感和遮瑕功效，妝容如素顏般輕盈透亮。加上三重護膚成份，配方為肌膚強效注入水份，清爽不黏膩，帶來長達18小時的持久保濕妝效，展現「水感亮澤肌」。
裸粉花藝工作坊
現場購物滿額即可参與裸粉花藝工作坊，親手製作個人專屬的花藝手作，珍藏優雅美好花語，以花好好摯寵自己。先到先得，額滿即止。限定花店舉行期間只需登記並完成體驗後，即可免費獲得ARMANI皇牌美妝體驗裝(價值$152)。數量有限，送完即止。