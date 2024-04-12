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生活
2024-04-12 16:23:28

ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

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ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

ARMANI beauty最近推出充滿粉嫩感的NUDE MANIA高訂裸粉系列，並開設NUDE MANIA BLOSSOM ROOM期間限定裸粉花店，花店展示全新LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉，以及限定登場的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒。花店以裸粉色為設計主調，充滿春日氣息，現場更可即場試用最新絲絨水漾唇釉，並有裸粉花藝工作坊，讓大家帶走個人專屬的花藝手作。

ARMANI beauty最近推出充滿春日感的NUDE MANIA高訂裸粉系列

ARMANI beauty最近推出充滿春日感的NUDE MANIA高訂裸粉系列

絲絨水漾唇釉 打造高顯色度緞光唇色

集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的LIP MASETRO SATIN絲絨水漾唇釉，其獨特的水漾親膚配方，配以輕潤柔亮觸感，打造高顯色度緞光唇色。今年4月特別帶來限定裸粉色， 以奢華訂製6款低飽和度裸粉色調，散發宛若天生好氣色。

源自粉底技術的專利水油啫喱技術(Double Gel Technology) —  將本不相容的70%輕潤水份啫喱和30%的高顯色度及持久度油份啫喱融合，並把兩者的優點結合為一，革命性比例濃縮了色彩與修護成分，打造持久妝效，即使觸碰到衣物或口罩，都不會脫色、暈染或化開。

高訂裸粉系列將原有的紅色瓶蓋換上裸粉色，傾斜型瓶蓋同樣採用以100%回收材料製成，與啞光透明磨砂管互相映襯，予人溫柔優雅的感覺。 LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉 $365

SCULPT YOUR OWN NUDE 尋找「命定裸色」

美妝體驗區提供SCULPT YOUR OWN NUDE一對一唇妝體驗，由ARMANI beauty Face Designer為每種膚色及個性的女性，找到最適合自己的「命定裸色」。

(由上而下)LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉的6款裸粉色調，包括#2 Weekend Getaway梔子拿鐵、#4 Live Concert 元氣桃紅、#14 Spring Stroll白花蜜茶、#15 Opening Dance櫻花柔粉、#16 Cocktail Party玫瑰紅茶及#17 Sunrise Kiss茉莉粉橘。

(由上而下)LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉的6款裸粉色調，包括#2 Weekend Getaway梔子拿鐵、#4 Live Concert 元氣桃紅、#14 Spring Stroll白花蜜茶、#15 Opening Dance櫻花柔粉、#16 Cocktail Party玫瑰紅茶及#17 Sunrise Kiss茉莉粉橘。

粉嫩限定高訂裸粉粉盒

除了新登場的LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉 NUDE MANIA高訂裸粉系列外，同場更會推出粉嫩限定的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒，皮紋面仿皮革配上裸粉色調，打造知性優雅的時尚格調，彷如替肌膚穿上高訂春裝一般的輕盈柔和，盡展女性率真自我個性的一面。

和其他同系列粉盒一樣，#高訂設計裸粉氣墊同樣以「Design to Last」的永續設計理念，用完後可購買補充裝，粉底補充裝備有5種色調，粉底融合輕透質感和遮瑕功效，妝容如素顏般輕盈透亮。加上三重護膚成份，配方為肌膚強效注入水份，清爽不黏膩，帶來長達18小時的持久保濕妝效，展現「水感亮澤肌」。

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ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒 $240、絲光輕透氣墊修護粉底補充裝 $440

ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒 $240、絲光輕透氣墊修護粉底補充裝 $440

裸粉花藝工作坊

現場購物滿額即可参與裸粉花藝工作坊，親手製作個人專屬的花藝手作，珍藏優雅美好花語，以花好好摯寵自己。先到先得，額滿即止。限定花店舉行期間只需登記並完成體驗後，即可免費獲得ARMANI皇牌美妝體驗裝(價值$152)。數量有限，送完即止。

裸粉花藝工作坊 限定花店舉行期間只需登記並完成體驗後，即可免費獲得ARMANI皇牌美妝體驗裝(價值 HK$152)。數量有限，送完即止。 在會場更有裸粉禮盒，只要購買兩款產品(其中一款需為NUDE MANIA高訂裸粉系列產品)，即可帶走花卉圖案的高訂裸粉禮盒。 在會場更有裸粉禮盒，只要購買兩款產品(其中一款需為NUDE MANIA高訂裸粉系列產品)，即可帶走花卉圖案的高訂裸粉禮盒。
｢THE ARMANI NUDE MANIA BLOSSOM ROOM｣期間限定裸粉花店

｢THE ARMANI NUDE MANIA BLOSSOM ROOM｣期間限定裸粉花店

THE ARMANI NUDE MANIA BLOSSOM ROOM｣期間限定裸粉花店

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

日期：4 10 15

開放時間：上午10 時至晚上9

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