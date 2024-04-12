ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

ARMANI beauty最近推出充滿粉嫩感的NUDE MANIA高訂裸粉系列，並開設NUDE MANIA BLOSSOM ROOM期間限定裸粉花店，花店展示全新LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉，以及限定登場的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒。花店以裸粉色為設計主調，充滿春日氣息，現場更可即場試用最新絲絨水漾唇釉，並有裸粉花藝工作坊，讓大家帶走個人專屬的花藝手作。

絲絨水漾唇釉 打造高顯色度緞光唇色

集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的LIP MASETRO SATIN絲絨水漾唇釉，其獨特的水漾親膚配方，配以輕潤柔亮觸感，打造高顯色度緞光唇色。今年4月特別帶來限定裸粉色， 以奢華訂製6款低飽和度裸粉色調，散發宛若天生好氣色。

源自粉底技術的專利水油啫喱技術(Double Gel Technology) — 將本不相容的70%輕潤水份啫喱和30%的高顯色度及持久度油份啫喱融合，並把兩者的優點結合為一，革命性比例濃縮了色彩與修護成分，打造持久妝效，即使觸碰到衣物或口罩，都不會脫色、暈染或化開。