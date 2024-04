ARMANI beauty期間限定裸粉花店 裸粉花藝工作坊/送王牌美妝體驗裝

ARMANI beauty最近推出充滿粉嫩感的NUDE MANIA高訂裸粉系列,並開設NUDE MANIA BLOSSOM ROOM期間限定裸粉花店,花店展示全新LIP MAESTRO SATIN絲絨水漾唇釉,以及限定登場的 MY ARMANI TO GO #高訂裸粉粉盒。花店以裸粉色為設計主調,充滿春日氣息,現場更可即場試用最新絲絨水漾唇釉,並有裸粉花藝工作坊,讓大家帶走個人專屬的花藝手作。