ARMANI beauty ifc新店開幕 兩大體驗空間/倒數日曆率先亮相

ARMANI beauty全新專門店於香港中環國際金融中心商場(ifc)開幕，專門店設有兩大空間，包括全港首個Armani/Privé Lounge與The Remodeling Salon，在私密氛圍中體驗專屬服務。現場同時展示多款新產品，包括話題作「高光氣墊」及全新「水唇紗」Lip Maestro Magnet系列，倒數日曆亦率先於新店亮相，即睇詳情！

Privé Lounge以金色屏風分隔開，延續當年香港ARMANI AQUA的設計風格構築，巨型Armani/Privé香水裝飾與柔金色牆身澤相映成趣，並在Fragrance Expert幫助下，找出最適合的個人訂制香氣；而The Remodeling Salon以黑色格柵分隔出專屬護理區域，顧客可在這裏享受定制化的護膚儀式，包括迎賓禮遇、肌膚檢測、以及由眼及面的沉浸護理，專業美容師以全人手按摩手法煥活肌膚，顧客可因應肌膚狀況挑選當日進行的服務。房間内的燈光會隨護理流程細緻變換，最終轉為深邃療癒光效。

倒數日曆率先亮相

專門店同時展示近期備受矚目的「高光氣墊」水潤絲光氣墊修護粉底，透過光線折射原理，令臉部受光位置折射出原生光澤，蘋果肌和顴骨等輪廓更立體飽滿，打造立體原生光感。同場亦有全新「水唇紗」Lip Maestro Magnet系列，以雙倍濃縮顯色配方結合極致柔霧質地，打造輕盈啞緻唇妝，全天候舒適持色不暈染。

另外，節日將至，品牌再度推出聖誕倒數月曆($3,480)，盒中除了9款正裝經典產品，更有多款暢銷迷你版、旅行裝的彩妝、護膚品及香氛，在新店率先亮相。