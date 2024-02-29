ArtisTree辦葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos香港首個個展 「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」

ArtisTree舉葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos香港首個個展 「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」

ArtisTree隆重呈獻Joana Vasconcelos個人展覽「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」，將於2024年3月22日至4月28日展出。作為本年度太古地產藝術月的重點節目之一，是次展覽結合紡織、燈光、裝置藝術等元素創造精彩體驗，展現出葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos的無窮創意及藝術才華。Vasconcelos在國際藝術界享負盛譽，她的作品曾在全球多個知名博物館展出，最近更被《衛報》列入「2023年最佳藝術與建築」排行榜，位居第二。今年三月，Vasconcelos的兩件極具特色的巨型紡織布藝裝置作品將首次呈現香港觀眾眼前，於ArtisTree及太古坊二座開展一場與城市和社區的對話。

無垠空間中的萬花筒「 Enchanted Forest 」 在暗黑的環境下閃閃發光的裝置作品「Enchanted Forest」以LED燈打造而成，構建一個超越時間與空間的縹緲森林。這件特別為ArtisTree創作，耗時六個月，並由60人團隊合力完成的大型萬花筒般作品賦予無限延伸的空間感知。參觀者能近距離觀賞作品，有如進入一趟全新的藝術體驗與發現之旅。Vasconcelos的靈感源自她對香港城市的體驗和感受，在她眼中，香港城市建設尤如一片由當代混凝土樹木組成的壯麗森林；每當夜幕降臨，無數燈光照亮四周，這片森林便煥發出勃勃生機。Vasconcelos所使用的織布及紡織技術標誌著傳統女性所代表的領域，例如縫紉、編織、鉤針編織等，「Enchanted Forest」與Vasconcelos一貫的創作概念互相呼應，藉以延續透過作品帶出社會大衆對女性社會角色及地位的看法。

「 Valkyrie Seondeok 」以幻想方位打造共享社區 這座巍然聳立於太古坊二座大堂令人眼前一亮的布料編織藝術裝置來自「Valkyries」創作系列，以嶄新的視角詮釋人與人、人與環境之間密不可分的關聯。Vasconcelos希望是次以作品「Valkyrie Seondeok」向曾經啟迪人心的亞洲女性君主善德女王致敬。善德女王在公元632至647年間統治朝鮮半島三國之一的新羅國。「Valkyrie Seondeok」巨大宏偉，視覺上將整個大堂空間填滿，概念上更展現積極的正向能量，引導參觀者對當代女性地位、個人與社會身份等議題的深層次對話。這個裝置作品儼然有機生物體，會 隨着觀眾與裝置作品的互動引發大眾對藝術、人類及空間的反思。