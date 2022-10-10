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2022-10-10 16:41:28

Asahi Super Dry期間限定日本熱銷「極泡罐」　一開即爆泡！

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Asahi Super Dry極泡罐

Asahi Super Dry極泡罐

日本啤酒品牌Asahi Super Dry早前推出大熱話題啤酒「Asahi Super Dry 生ジョッキ缶」，聽聞上架旋即售罄，而國際限定版「Asahi Super Dry 極泡罐」也於香港限定上市，亦牽起搶購潮，其首創獨家專利技術以釀製仿如生啤般口感的罐裝啤酒，一開即可享受綿密泡沫從罐中蜂擁而出，絕對能夠滿足對視覺與味蕾有極致追求的啤酒愛好者！

獨創的全開蓋式透過罐內的獨家專利發泡塗層，令空氣瞬間注入罐內、塗層及二氧化碳交替刺激下，持續生成綿密細緻的泡沫，帶出現壓生啤酒般口感，為歡聚時光增添全新體驗，視為罐裝啤酒的新革命；獨創貼心360度全開蓋式設計，結合日本獨家技術「Double safety 雙重安全」罐口設計，不怕刮傷皮膚，拉環一開，即可極泡暢飲，爽快俐落，體現「全開蓋式啤酒」新美學。

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Asahi Super Dry熱銷「極泡罐」│製造綿密泡沫步驟

Step 1 ｜冷藏降溫
至少冷藏6小時，最佳溫度4~8°C，建議飲用溫度勿超過12°C


Step 2｜加強綿密
開罐前雙手握住瓶身，手心溫度可使泡沫更綿密。



Step3360度全開蓋
直接拉開，各種角度都可輕鬆享用。


Step4｜就口暢飲
不需杯子！獨家專利的Double Safety雙重安全罐口設計，不怕刮傷嘴唇，安心暢飲！

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