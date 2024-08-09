Asahi Super Dry與PAC-MAN首次聯乘 一買一掃玩AR食鬼贏大獎

日本啤酒品牌Asahi Super Dry首次聯乘經典街機遊戲PAC-MAN，將口感清爽的Asahi Super Dry和低糖的Dry Crystal，化身成為AR食鬼迷宮遊戲，暢飲同時贏取限量聯乘禮品。
今年5月登陸香港的Asahi Dry Crystal低糖以及3.5%酒精濃度，保留了經典的Super Dry超爽味道，口感暢快俐落。Asahi Dry Crystal推出短時間內已備受日本媒體認可，被日經娛樂月刊選為2024年預測30個最受歡迎的產品之一。
由即日起至8 月 31 日星期六 (23:59)，品牌將舉行「DRY CRYSTAL × PAC-MAN暢飲 . 暢玩 新賞法」，在指定零售商店購買Asahi Super Dry產品後，只需用智能電話相機掃描罐身即可玩 PAC-MAN 遊戲 。
參加遊戲次數越多，中獎機會越多，今次活動有近900份獎品。（每日最多可獲3次抽獎機會）註冊後follow Asahi Super Dry Facebook及Instagram，分享遊戲及保留購買收據，即有機會贏獎品。遊戲成績排行榜更會顯示其他香港玩家成績及排名，讓參加者互相battle，增加投入感。