Asia Miles大放送｜Pinkoi旅行好物推介 新會員迎新賞里優惠 滿額購物享$2.9/1飛行里數

隨著台灣等各地陸續開放入境旅遊，相信大家都已經準備好「報復式外遊」。設計購物網站Pinkoi.com觀察到近期站上「旅行」相關搜尋量較上年同期激增534.64%，尤以「旅行用品」及「行李收納」備受關注，站上「旅行萬用插頭/充電」、「行李收納」也相當受消費者喜愛，近兩月銷量分別增長6倍及2倍。為應付需求，Pinkoi推出「整裝待發！重新出發去旅行！」企劃，為各位整理旅行用品清單，囊括叉電法寶、降噪寧靜頸枕、旅行防盜小袋等必備用品。

Asia Miles 大放送 新會員迎新賞里 滿額購物即享 $2.9/1 里

由即日至2月15日期間使用Pinkoi App全站購物滿$350即減$30，單館滿$350享港澳免運；2月16日至2月18日期間，消費滿額更額外送出Asia Miles，新會員迎新賞里，首張訂單購物滿$580即享$2.9/1飛行里數；現有客戶首張訂單購物滿$580額外再享$5.8/1飛行里數。2月19日至2月24日期間，全站購物滿$400即減$35。

由2月16日至2月18日，登記成為Pinkoi新會員並首張訂單購物滿$580即送2,600PCoins，等同轉換200飛行里數、$2.9/1里；現有Pinkoi會員單筆購物滿$580額外送1,300 P Coins，等同轉換100飛行里數。

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