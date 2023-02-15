Asia Miles大放送｜Pinkoi旅行好物推介 新會員迎新賞里優惠 滿額購物享$2.9/1飛行里數

隨著台灣等各地陸續開放入境旅遊，相信大家都已經準備好「報復式外遊」。設計購物網站Pinkoi.com觀察到近期站上「旅行」相關搜尋量較上年同期激增534.64%，尤以「旅行用品」及「行李收納」備受關注，站上「旅行萬用插頭/充電」、「行李收納」也相當受消費者喜愛，近兩月銷量分別增長6倍及2倍。為應付需求，Pinkoi推出「整裝待發！重新出發去旅行！」企劃，為各位整理旅行用品清單，囊括叉電法寶、降噪寧靜頸枕、旅行防盜小袋等必備用品。
Asia Miles大放送 新會員迎新賞里 滿額購物即享$2.9/1里
由即日至2月15日期間使用Pinkoi App全站購物滿$350即減$30，單館滿$350享港澳免運；2月16日至2月18日期間，消費滿額更額外送出Asia Miles，新會員迎新賞里，首張訂單購物滿$580即享$2.9/1飛行里數；現有客戶首張訂單購物滿$580額外再享$5.8/1飛行里數。2月19日至2月24日期間，全站購物滿$400即減$35。
由2月16日至2月18日，登記成為Pinkoi新會員並首張訂單購物滿$580即送2,600PCoins，等同轉換200飛行里數、$2.9/1里；現有Pinkoi會員單筆購物滿$580額外送1,300 P Coins，等同轉換100飛行里數。
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Pinkoi旅行用品推介｜甲子設計 KableCARD 都市生存卡 2.0 $362
台灣設計團隊「甲子設計」推出一卡6用多功能的「城市生存卡」，只有卡片大小。配接近30cm的Type-C充電傳輸線，外加3種轉換頭(Mirco USB、Lightning、Type-A) ，可變化成6種不同類型的充電線，而機盒本身也可變成無線Qi 10W 磁吸充電器；內建SIM卡針及2個Nano SIM 卡儲存空間。另一細心設計是內設讀卡機，方便讀取記憶卡且還支援USB和Type-C，同時兼備打卡拍照用的電燈及手機架功能，覆蓋旅行及生活所需。
旅行萬用插頭是通行世界各國不可或缺之物，Momax 1-World 65W GaN的旅行插座，體積小巧卻內置JP/US、AU、EU插頭，同時兼備1個AC充電和5個USB 快充口，單口輸出達PD 65W，可同時為6款設備供電。另外 Artellia 68W GaN旅行用快充充電器，採用68W GaN快速充電技術，供手提電腦、平板電腦等高壓電器使用；機身配備多國插頭互換，更貼心附上二維碼，方便查閱當地適用插頭及電壓等信息。
Pinkoi旅行用品推介｜A Plastic Project 紫外鍵隨身消毒器 $191.8 (82折，原價$233.5)
不論外出旅遊或日常生活未必能立刻洗手或找尋酒精消毒，做到即時滅菌消毒。台灣團隊「A Plastic Project」研發全世界最輕、最小、最方便的UV-C抗菌產品「紫外鍵」手指消毒器，針對「指尖」部位，只需5秒即可減少病毒細菌 99.9%的傳染性數，大幅降低您手指因為接出外界環境沾染病菌的傳染風險，是個外出防疫小神器。
Pinkoi旅行用品推介｜Unity Technology EVERY THINK 降噪寧靜頸枕 $368
頸枕是長途飛行的必備用品。香港品牌「Unity Technology」推出的EVERY THINK降噪寧靜頸枕，提供立體雙軸U型承托支撐，無論頸側或頸背都得到完美承托，搭配工業降噪技術耳罩設計，完全隔絕嘈音睡得安穩。
Pinkoi旅行用品推介｜TROIKA RFID 屏障個資防竊旅行隨身腰包 $186.5起
前往治安較差的城市旅行時，建議不要將現金信用卡全都放在錢包裡，而是分一部分放在隨身腰包中，降低遺失風險。