ASICS X POKÉMON推童鞋及嬰兒鞋 4大寵物小精靈萌爆登場

ASICS聯乘日本Pokémon官方品牌推出CONFI BABY Pikachu嬰兒鞋，更有甲賀忍蛙（Greninja）、噴火龍（Charizard）、比卡超（Pikachu）及伊貝（Eevee）化身為IDAHO BABY小童和IDAHO MINI中童鞋款，可愛造型配合易穿設計及透氣親膚物料，讓精靈寶可夢陪伴孩子跨步探索世界。
貼腳魔術貼易穿設計
CONFI BABY最搶眼就是將整隻Pikachu融入鞋型，鞋踭還有可愛閃電尾巴。設計上與IDAHO BABY小童（13.0-15.5cm）尺寸鞋款一樣，採用單片魔術貼及全開口式鞋舌，方便穿脫亦更貼腳；IDAHO MINI（16.0-20.0cm）中童尺寸鞋款則同時有魔術貼及鞋帶，圓角大底給小腳掌充足活動空間，跑動、玩耍時都更加安穩。
鞋盒變身精靈球
今次ASICS x Pokémon聯乘，設計上不但選了最受歡迎的四大精靈，就連 IDAHO的鞋盒亦設計成經典的紅白精靈球模樣，讓每位訓練員寶寶好好「收服」寵物小精靈，學習放好自己的鞋履！
ASICS x Pokémon寵物小精靈童鞋現已於指定ASICS專門店、運動家、GigaSports、馬拉松及ASICS網上商店發售。