ASICS X POKÉMON推童鞋及嬰兒鞋 4大寵物小精靈萌爆登場

ASICS聯乘日本Pokémon官方品牌推出CONFI BABY Pikachu嬰兒鞋，更有甲賀忍蛙（Greninja）、噴火龍（Charizard）、比卡超（Pikachu）及伊貝（Eevee）化身為IDAHO BABY小童和IDAHO MINI中童鞋款，可愛造型配合易穿設計及透氣親膚物料，讓精靈寶可夢陪伴孩子跨步探索世界。

貼腳魔術貼易穿設計

CONFI BABY最搶眼就是將整隻Pikachu融入鞋型，鞋踭還有可愛閃電尾巴。設計上與IDAHO BABY小童（13.0-15.5cm）尺寸鞋款一樣，採用單片魔術貼及全開口式鞋舌，方便穿脫亦更貼腳；IDAHO MINI（16.0-20.0cm）中童尺寸鞋款則同時有魔術貼及鞋帶，圓角大底給小腳掌充足活動空間，跑動、玩耍時都更加安穩。