at.home期間限定店登陸MegaBox 精選北歐風傢俬　享獨家折上折優惠

at.home期間限定店即日起至6月14日正式於九龍灣商場MegaBox中庭隆重登場，為期兩星期的限定店，囊括各式北歐風家具，如布藝梳化、真皮梳化、餐枱組合、吧枱、儲物櫃等，滿足你的家居生活所需。



除北歐風家具外，同場亦有多款特色家品，如擺設、餐具、盆栽等，貼合簡約風格之餘，為家居添加清新感覺。

at.home期間限定店推出不同獨家優惠，除指定折扣優惠外，現場更有上折上優惠，消費滿指定金額獨享額外扣減優惠，當中消費滿$18,000，即減$1,500。

at.home期間限定店精選一系列多功能的時尚北歐風家具，當中以限定折扣65折發售的MIT-3128四人餐枱，折實優惠價錢僅$2,197，適合簡約設計，點綴家中溫馨感覺。

at.home MegaBox Pop-Up store

地點：九龍灣MegaBox中庭

日期：即日–2022年6月14日

營業時間： 11:00am – 9:00pm

查詢電話： 2782 6728

【MegaBox Pop-uo Store折上折獨家優惠】

‧消費滿$6,000，即減$500

‧消費滿$12,000，即減$1,000

‧消費滿$18,000，即減$1,500