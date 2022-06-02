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生活
2022-06-02 15:30:00

at.home期間限定店登陸MegaBox 精選北歐風傢俬　享獨家折上折優惠

資料由客戶提供

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at.home期間限定店即日起至6月14日正式於九龍灣商場MegaBox中庭隆重登場，為期兩星期的限定店，囊括各式北歐風家具，如布藝梳化、真皮梳化、餐枱組合、吧枱、儲物櫃等，滿足你的家居生活所需。


除北歐風家具外，同場亦有多款特色家品，如擺設、餐具、盆栽等，貼合簡約風格之餘，為家居添加清新感覺。

at.home期間限定店推出不同獨家優惠，除指定折扣優惠外，現場更有上折上優惠，消費滿指定金額獨享額外扣減優惠，當中消費滿$18,000，即減$1,500。

at.home期間限定店精選一系列多功能的時尚北歐風家具，當中以限定折扣65折發售的MIT-3128四人餐枱，折實優惠價錢僅$2,197，適合簡約設計，點綴家中溫馨感覺。

at.home MegaBox Pop-Up store 
地點：九龍灣MegaBox中庭 
日期：即日–2022年6月14日 
營業時間： 11:00am – 9:00pm 
查詢電話： 2782 6728 

【MegaBox Pop-uo Store折上折獨家優惠】

‧消費滿$6,000，即減$500
‧消費滿$12,000，即減$1,000
‧消費滿$18,000，即減$1,500

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MIT-3128餐枱（原價$3,380） MegaBox Pop-uo Store優惠價$2,197

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WERNER餐枱（原價$5,380） MegaBox Pop-uo Store優惠價$4,035

RS-11901布藝電動彈腳梳化 （原價$14,380） VIP優惠價$11,504

at.home MegaBox Pop-Up store現場導賞

https://www.facebook.com/athomehkg/videos/412312890792453

 

 

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