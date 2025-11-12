熱門搜尋:
生活
2025-11-12 17:00:00

ATEEZ IP角色MIGHTEEZ期間限定店登陸銅鑼灣 近百款官方商品 滿額送隨機小卡

ATINY留意！韓國人氣男團ATEEZ IP角色「MIGHTEEZPop Up Store，於117日至25日期間登陸銅鑼灣。有近百款MIGHTEEZ官方商品，包括毛公仔、服飾、遊戲風格小物等，於限定店内買滿$300，更可隨機獲贈 ATEEZ 特別版珍藏小卡。ATINY即刻Mark低以下活動資訊

今次POP UP的主題設計是今年6月初次公開亮相，ATEEZ成員的IP角色「MIGHTEEZ」。「MIGHTEEZ ATEEZ成員親自賦予每位小精靈獨特超能力的 IP 角色，融合了「無限可能性 Mighty）」及 ATEEZ 專屬基因（TEEZ）的雙重象徵。Pop Up StoreMIGHTEEZ獨特的超能力與「遊戲」概念互相結合，讓 ATINY 彷彿置身遊戲關卡當中，與MIGHTEEZ 一齊身感受MIGHTEEZ的世界觀。

近百款MIGHTEEZ 官方商品

是次MIGHTEEZ Pop Up Store有近百款官方商品，從毛公仔、大頭咕𠱸、盲盒亞加力吊飾到可愛的迷你毛絨吊飾一應俱全。此外，更有印有MIGHTEEZ的短袖T恤、繡有可愛MIGHTEEZ角色的 棒球帽、多用途收納袋等實用單品，讓ATINY可以隨時隨地擁有 MIGHTEEZ的陪伴。

MIGHTEEZ迷你毛公仔鎖匙扣$128 / 個 MIGHTEEZ毛公仔$198 / 個 MIGHTEEZ大頭毛公仔鎖匙扣 $108 / 個 MIGHTEEZ大頭公仔抱枕$258 / 個 MIGHTEEZ應援手燈套$128 / 個 毛公仔鎖匙扣 $158 / 件 MIGHTEEZ毛公仔卡套鎖匙扣$148 / 個 MIGHTEEZ相片卡套鎖匙扣 $98 / 個 MIGHTEEZ亞加力吊飾 （款式隨機，每包1款、共8款）$48 / 個 MIGHTEEZ 大頭毛公仔小包 $108 / 件 MIGHTEEZ小卡套裝 （款式隨機，每包2款、共16款） $38 / 個 MIGHTEEZ小卡套裝 （款式隨機，每包2款、共16款）$38 / 個 MIGHTEEZ棒球帽$248 / 頂 MIGHTEEZ短袖T恤（備有M、L及XL碼）$248 / 件 MIGHTEEZ多用途收納袋$118 / 個

MIGHTEEZ POP-UP滿額小卡

活動期間，凡於 LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan店內選購MIGHTEEZ 官方商品滿$300，即可隨機獲贈 ATEEZ 特別版珍藏小卡乙張（共8 款，款式 隨機派發）。數量有限，先到先得，贈完即止。

 

MIGHTEEZ官方商品開售安排

活動期間，現場店員將於每日早上10 時起派發即日的指定時段的入場券，以實施限時及限購的安排，需依照在場工作人員指示排隊等候進場。每人每次進場限選購同款商品2件。所有商品數量有限，先到先得，售完即止。

Press, Start! Enter the MIGHTEEZ POP-UP 

地址：LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place 

銅鑼灣希慎廣場地庫1B101B

日期：11 7日至1125

時間：早上11時至晚上930

