ATEEZ IP角色MIGHTEEZ期間限定店登陸銅鑼灣 近百款官方商品 滿額送隨機小卡

ATINY留意！韓國人氣男團ATEEZ IP角色「MIGHTEEZ」Pop Up Store，於11月7日至25日期間登陸銅鑼灣。有近百款MIGHTEEZ官方商品，包括毛公仔、服飾、遊戲風格小物等，於限定店内買滿$300，更可隨機獲贈 ATEEZ 特別版珍藏小卡。ATINY們即刻Mark低以下活動資訊。

今次POP UP的主題設計是今年6月初次公開亮相，ATEEZ成員的IP角色「MIGHTEEZ」。「MIGHTEEZ」 是ATEEZ成員親自賦予每位小精靈獨特超能力的 IP 角色，融合了「無限可能性 （Mighty）」及 ATEEZ 專屬基因（TEEZ）的雙重象徵。Pop Up Store把MIGHTEEZ獨特的超能力與「遊戲」概念互相結合，讓 ATINY 彷彿置身遊戲關卡當中，與MIGHTEEZ 一齊身感受MIGHTEEZ的世界觀。

近百款 MIGHTEEZ 官方商品 是次MIGHTEEZ Pop Up Store有近百款官方商品，從毛公仔、大頭咕𠱸、盲盒亞加力吊飾到可愛的迷你毛絨吊飾一應俱全。此外，更有印有MIGHTEEZ的短袖T恤、繡有可愛MIGHTEEZ角色的 棒球帽、多用途收納袋等實用單品，讓ATINY可以隨時隨地擁有 MIGHTEEZ的陪伴。

MIGHTEEZ POP-UP 滿額小卡 活動期間，凡於 LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan店內選購MIGHTEEZ 官方商品滿$300，即可隨機獲贈 ATEEZ 特別版珍藏小卡乙張（共8 款，款式 隨機派發）。數量有限，先到先得，贈完即止。

MIGHTEEZ 官方商品開售安排 活動期間，現場店員將於每日早上10 時起派發即日的指定時段的入場券，以實施限時及限購的安排，需依照在場工作人員指示排隊等候進場。每人每次進場限選購同款商品2件。所有商品數量有限，先到先得，售完即止。

Press, Start! Enter the MIGHTEEZ POP-UP 地址：LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place 銅鑼灣希慎廣場地庫1樓B101B 日期：11 月7日至11月25日 時間：早上11時至晚上9時30分

