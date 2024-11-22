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2024-11-22 17:00:00

Atelier Cologne回歸香港 K11 MUSEA設全新專門店/開幕優惠

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Atelier Cologne回歸香港 K11 MUSEA設全新專門店/開幕優惠

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來自法國的香水品牌Atelier Cologne歐瓏，數年前疫情期間曾一度離港，不過好消息是，品牌宣布重新來港，並K11 MUSEA打造全新專門店，香水瓶身亦換上藝術新裝，相信是一眾香水迷在聖誕前夕的喜訊。

Atelier Cologne重新來港，並K11 MUSEA打造全新專門店。

Atelier Cologne重新來港，並K11 MUSEA打造全新專門店。

全新專門店讓香氛愛好者沉浸於雅致的環境中，溫暖的木質色調和柔和的色彩完美詮釋了品牌的藝術表達。斜牆設計創造出獨特的空間秩序，而線性的香氛體驗區成為焦點，帶領各位進入沉浸式的香氛工作坊。品牌標誌性的藍色主調，營造出優雅而沉穩的氛圍，與亮漆、石頭和黃銅等天然材料形成對比，為精緻的香水瓶提供完美背景。

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Atelier Cologne歐瓏主打的精醇系列（Cologne Absolute）和珍稀系列（Cologne Rare），多年來吸引著香氛愛好者的探索。前者讚頌天然原料之美，傳承品牌一直沿用的明亮清新的古龍成分，並融合濃郁基調的，以捕捉喜悅、活力和寧靜的愉悅情感。後者則展現珍貴稀有的香材，以精緻優雅的格調襯托智慧和自由的情感。

標誌性的香氛包括讚美堅韌精神的茶花香頌（Camelia Intrepide）、描繪如霧霭晨曦般虛幻體驗的無極烏龍（Oolong Infini），以及向地中海生活致敬的赤霞橘光（Orange Sanguine）。每款香氛都帶來一段情感之旅，涵蓋不同情感。此外，還有沐浴、身體護理和家居香氛系列，讓香氛縈繞於日常生活。

茶花香頌（Camelia Intrepide） 無極烏龍（Oolong Infini） 赤霞橘光（Orange Sanguine）

重新開幕的慶祝活動

Atelier Cologne 歐瓏將贈禮視為一門藝術，特意創造獨具風格的個人化禮盒，個人化服務包括皮革、布料、紙張和木材藝術，例如 30毫升香氛的皮套，為時尚香水愛好者提供便攜選擇；以工具袋為靈感，配有可更換肩帶的100毫升香氛皮袋；以及柔軟的棉質布袋等多種選項。此外，品牌與不同藝術家合作，推出多款獨特作品，精美設計的藝術禮盒和絲綢印製的藝術作品，增添溫文爾雅的氣息。

香氛皮套可自定文字及顏色等。 香氛皮套可自定文字及顏色等。 香氛皮套可自定文字及顏色等。 客人可自選皮套及香氛皮袋。

為慶祝重新開幕，Atelier Cologne歐瓏的顧客凡消費滿$420並登記成為新會員，將獲贈額1.2毫升香水乙份。消費滿$1,500並登記成為新會員，將獲贈15 毫升沐浴露或身體乳乙份。凡購買 30 毫升或 100 毫升香水，則可享有個人化定制服務。

Atelier Cologne K11 MUSEA 專門店

Atelier Cologne K11 MUSEA 專門店

Atelier Cologne K11 MUSEA 專門店

地址：尖沙咀 K11 MUSEA B1 B112b 號舖

營業時間：上午11時至下午10

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