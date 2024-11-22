Atelier Cologne回歸香港 K11 MUSEA設全新專門店/開幕優惠

來自法國的香水品牌Atelier Cologne歐瓏，數年前疫情期間曾一度離港，不過好消息是，品牌宣布重新來港，並K11 MUSEA打造全新專門店，香水瓶身亦換上藝術新裝，相信是一眾香水迷在聖誕前夕的喜訊。

全新專門店讓香氛愛好者沉浸於雅致的環境中，溫暖的木質色調和柔和的色彩完美詮釋了品牌的藝術表達。斜牆設計創造出獨特的空間秩序，而線性的香氛體驗區成為焦點，帶領各位進入沉浸式的香氛工作坊。品牌標誌性的藍色主調，營造出優雅而沉穩的氛圍，與亮漆、石頭和黃銅等天然材料形成對比，為精緻的香水瓶提供完美背景。

Atelier Cologne歐瓏主打的精醇系列（Cologne Absolute）和珍稀系列（Cologne Rare），多年來吸引著香氛愛好者的探索。前者讚頌天然原料之美，傳承品牌一直沿用的明亮清新的古龍成分，並融合濃郁基調的，以捕捉喜悅、活力和寧靜的愉悅情感。後者則展現珍貴稀有的香材，以精緻優雅的格調襯托智慧和自由的情感。

標誌性的香氛包括讚美堅韌精神的茶花香頌（Camelia Intrepide）、描繪如霧霭晨曦般虛幻體驗的無極烏龍（Oolong Infini），以及向地中海生活致敬的赤霞橘光（Orange Sanguine）。每款香氛都帶來一段情感之旅，涵蓋不同情感。此外，還有沐浴、身體護理和家居香氛系列，讓香氛縈繞於日常生活。