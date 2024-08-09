Auntie Anne’s香港｜美國人氣Auntie Anne’s尖沙咀新店 人龍超誇張！招牌原味蝴蝶餅$25起

Auntie Anne’s尖沙咀新店 必食肉桂蝴蝶餅！

Auntie Anne’s由 Anne F. Beiler 和她丈夫 Jonas在1988年於美國賓夕法尼亞州創辦，從農夫市集的小攤位開始，發展到世界各地都有分店，獨一無二的麵包口感多年來深受粉絲歡迎。品牌早前曾在香港開設分店，後在2018年全線撤出香港，不少人都大感可惜，但Auntie Anne’s經過粉絲們的千呼萬喚，終於返嚟啦！

Auntie Anne’s選址在尖沙咀美麗華廣場開設新店，店舖只限外賣，依然不減大家想食蝴蝶餅的興致，店門外長期有人龍排隊，人氣十足！招牌貨蝴蝶餅合共6款口味，包括原味蝴蝶餅($25)、杏仁脆蝴蝶餅($28)、肉桂蝴蝶餅($28)等，記者心水推介肉桂蝴蝶餅，不但外脆內軟，口感亦比一般麵包煙韌有嚼勁，同時富牛油和肉桂香，值得一試。另外亦有鹹香的意大利辣肉腸蝴蝶餅($32)，相當足料，層次更豐富。餐牌上還有一口大細的蝴蝶小脆餅($32起)，可配芝士或忌廉芝士兩款鹹味蘸醬，以及朱古力或焦糖兩款甜味蘸醬，味道同樣討好。