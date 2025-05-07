Auntie MALAY招牌大蝦雞絲喇沙套餐 晚市買一送一人均只需$69 下午茶$28起

由香港老字號星馬菜品牌海南少爺團隊打造的「安娣瑪萊Auntie MALAY」，最近頻頻推出優惠，繼上月推出晚市海南雞飯套餐買一送一優惠，即日起更加推全新升級優惠，招牌大蝦雞絲喇沙套餐（每客$138包括小食及檸檬茶），晚市限定買一送一，折後人均只需$69，以海港城同類級數餐廳來講真係好抵！

10種精選香料調配喇沙湯底 招牌大蝦雞絲喇沙自海南少爺時期已是人氣招牌菜，多年來不斷鑽研與改良，保留正宗傳統幽香濃厚的風味，更增添層次。喇沙的湯底靈魂在於自家製喇沙醬，由10種精選香料包括芫荽籽、喇沙葉、石栗、蝦米、黃薑及薑花等調配，經細切後打成醬，再加入自家製辣椒醬及馬拉盞，以慢火翻炒而成，色澤呈橙黃。隨後加入香茅、喇沙葉及椰漿，調出濃郁、香滑而層次分明的風味。特別加上森巴醬，增添鹹鮮香味，搭配米線與米粉混合的「摻摻」，一次過嘗盡米線的滑溜掛湯，以及米粉的爽彈嚼勁。鋪上海南雞絲、鮮甜大蝦及豆卜，索透喇沙湯的香惹。





「招牌大蝦雞絲喇沙」晚市買一送一優惠細則： 透過 inline 連結 https://inline.app/booking/Auntie/MALAY 訂座，並輸入 優惠碼「LSB1G1」即可享用優惠！

優惠只適用於星期一至四晚市堂食（每日下午 5 時後入座計）

優惠不適用於公眾假期

每個訂座每次惠顧限用優惠一次

優惠食品只限堂食，不設外帶

優惠推廣期至 5 月 29 日



$28平歎班蘭咖椰多奶茶餐 餐廳另外特別推出$28起超值下午茶優惠，下午茶時段不設茶芥及小食費。下午茶最抵首選班蘭咖椰多士配手標正宗泰式奶茶（$28），多士用馬來西亞進口方包，經過烘烤後，入口份外酥脆鬆化，夾層中鋪滿特製的班蘭咖椰醬與鮮牛油，香甜咖椰醬以班蘭葉與椰奶打成細滑的忌廉狀態，略帶冰涼，配熱騰騰的多士，形成一冷一熱的絕妙對比。搭配地道泰國品牌的奶茶，茶香濃郁，奶味醇厚，是午後放鬆、補充能量的最佳選擇。