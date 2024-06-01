Aveda x Mother Pearl圓貝 連續3周末免費派400杯黃金紫森林 養髮養生特飲

夏日炎炎，手上一杯冰涼美味的手搖特調飲品成為外出必備，珍奶更是不少人的心靈治癒之物。主打健康養生、採用天然純素自家製食材的 Mother Pearl圓貝，與純素護髮品牌 Aveda合作，以Aveda全新 Invati Ultra Advanced升級版強效豐盈防掉系列作主題，打造出養生養髮特——Immuniti Boost Advanced 黃金紫森林，更同時推出限定 Pop-up車仔，向400名市民免費派發「黃金紫森林」一杯！

Aveda x Mother Pearl圓貝合作，向400名市民免費派發「黃金紫森林」。

王牌再升級 強效豐盈防掉系列豐盈髮絲 強效豐盈防掉系列 (Invati Ultra Advanced)一直是Aveda的王牌系列，新推出的升級版加入獨家三重功效毛囊激活因子，包括墨旱蓮(Eclipta Prostrata)、高良薑(Alpinia)及生薑(Ginger)，激活成分可以增強細胞活力，提供天然的毛囊保護，抵禦外在壓力因素，同時減緩因壓力和衰老引致的細胞損傷，維持毛囊健康。94%天然萃取的純素高效洗護髮配方，由去角質及淨化、增厚濃密、激活、強禦及造型5大步驟，為受稀疏頭髮問題困擾的女性及男性豐盈髮絲，有效減少掉髮達85%。

Aveda全新Invati Ultra Advanced升級版強效豐盈防掉系列

強效豐盈防掉系列 (Invati Ultra Advanced)一直是Aveda的王牌系列

零罪疚感養生養髮特飲 Aveda更特別與健康珍奶品牌Mother Pearl 圓貝合作，推出養生養髮特飲 Immuniti Boost Advanced 黃金紫森林，特飲以升級版強效豐盈防掉系列為主題，利用系列重點成分，如薑黃、生薑、香草(雲呢拿)等，並配合Mother Pearl主要食材，如零卡路里羅漢果糖、杏仁奶及抗炎黃金珠等，調製出美味養生、有助育髮養髮的特飲。

Immuniti Boost Advanced 黃金紫森林 售價：Petite $42；Regular $46 推廣日期：即日至 7月15日