Avoca全新周末海景早午餐DJ駐場 任食開胃菜 無限暢飲得獎雞尾酒

上班一族星期一至五工作忙個不停，趁周末好好放鬆一下啦！不妨來Mondrian位於38樓高空的Avoca，飽覽海景歎寫意brunch！最近新推「High Spirits」周末早午餐，無限任添開胃菜，兼任飲得獎雞尾酒，現場又有DJ播放節拍動感音樂，氣氛好chill！



6款開胃菜無限任添 「High Spirits」早午餐以新鮮時令生蠔揭開序幕；6款開胃菜可以無限任添，包括泰式香草鹹蛋黃炒鮮蝦及魷魚、意式鮮魚片配秘製XO醬、脆皮豬腩肉配香茅椰菜沙律、酥皮絲炸海鮮滑配咖哩蛋黃醬等。主菜甚創新，可自選香烤泰式三黃雞配雞油米形意粉、香烤羊架配中式橄欖醬、香烤封門柳配椰菜仔及參巴甜椒醬、香煎原條馬友配舞茸及糯米酒汁、參巴醬波士頓龍蝦扁意粉、海膽忌廉汁闊條麵配火炙帶子及三文魚籽等，融合中、西、亞洲特色。最後奉上甜品拼盤，如法式士多啤梨香草蛋糕、雜莓乳酪慕絲等，非常豐富。



無限暢飲套餐 早午餐的亮點當然離不開得獎雞尾酒，食客可選擇3款不同的無限暢飲套餐：「Cocktail Collection」($200) 包括得獎雞尾酒及精選啤酒無限暢飲；「Sparkling Selection」($280) 包含氣泡酒、精選葡萄酒及雞尾酒；「Champagne Experience」($480) 更無限量供應香檳以及其他2款暢飲套餐的所有飲品。大家周末來叉叉電，享受一下吧！

Avoca 「High Spirits」早午餐 價錢：每位$580

供應時間：星期六、日及公眾假期12nn-3pm

地址：尖沙咀赫德道 8A 號 Mondrian Hong Kong 38 樓

電話：3550 0338

網上訂座：按此