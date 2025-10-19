AXA BetterMe Weekend回歸 免費任玩30項活動/鄭秀文現身/設免費穿梭巴士

秋意漸濃，是出外玩樂的絕好機會。10月25至26日，AXA安盛將於西九文化區舉辦「AXA BetterMe Weekend」，訪客可免費任玩逾30項活動，包括兒童遊樂場和開心泡泡屋，超級適合一家大細。Sammi鄭秀文及樂隊Pandora將會現身，與粉絲度過歡樂週末！嘉年華設免費穿梭巴士來往會場及九龍站，十分方便。

AXA BetterMe Weekend再次回歸！

超過 30 項活動 完成指定任務送神秘禮物/紀念幣 活動踏入5周年，今年以「AXA BetterMe Express 主題列車」為主題，「精神健康」、「體能健康」和「身心健康與綠色生活」為重點打造超過30項遊樂設施、打卡位及攤位遊戲。訪客完成周年指定任務，即有機會獲贈紀念包和挑戰在夾公仔機中夾出神秘禮物；任何證件號碼包含數字「5」，即可帶走「AXA BetterMe Weekend 紀念幣」。

嘉年華全新推出兒童遊樂場和歡樂彈跳樂園，超大型的戶外遊樂場必定吸引小朋友的目光。開心泡泡屋亦是一大打卡熱點，隨手一拍即可獲得明信片級照片。嘉年華怎少得攤位遊戲，AXA BetterMe Weekend準備了18款攤位遊戲，無論大小朋友必定找到最愛遊戲。自問是手工藝達人的話，不妨參與多場手工藝工作坊，親手製作木製小火車、環保蝴蝶及小風車等。

Sammi 鄭秀文/組合 Pandora現身！ 精彩一浪接一浪。品牌大使Sammi鄭秀文將於10月25日下午3時15分現身，人氣組合Pandora將於10月26日下午4時登場，與粉絲互動。開心大巡遊派對、街頭音樂表演和泡泡秀更於指定時間上演，必定mark實時間睇騷！ AXA BetterMe Weekend 日期：10月25及26日（星期六及星期日） 開放時間：下午12時30分至7時30分 地點：西九文化區安盛 x 竹翠公園（大會將提供往返九龍站的免費穿梭巴士服務） 費用全免，無需預先登記