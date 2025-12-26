b.o.t.h. by Texas Burger X Esther Bunny 7款限定全新美食/免費影即影即有

韓國人氣IP Esther Bunny憑藉可愛外表俘虜不少粉絲的心。今個冬日，本地人氣美式餐廳「b.o.t.h. By Texas Burger」首次聯乘Esther Bunny，推出7款期間限定全新美食。除了品嘗多款限定菜式外，店內設有不同打卡位及獨家禮物，感受Esther Bunny魅力。 b.o.t.h. by Texas Burger將捐出部分收益以支援大埔災民，把正能量和愛由餐桌延伸至社區。

設有3款主食

7款全新美食涵蓋3款主食、兩款甜品和兩款特飲。餐廳首次推出的三色漢堡「復古三色『Bun』」設有3款風味，竹炭黑堡包裹着手撕豬及椰菜、豆奶白堡夾着的是唐揚比目魚，最後的經典美式德州BBQ牛肉漢堡以厚實肉餅搭配BBQ醬，味道讓人一試難忘。

主食的另一焦點必屬粉紅大頭蝦配紅菜頭忌廉意粉，意粉以紅菜頭忌廉醬烹調，呈現 Esther Bunny標誌性的粉紅顏色，絕對是打卡之選！香煎帶子配西班牙辣香腸牛油果多士採用自家專屬配方特製的酸種黑麥包多士，配上百搭綿密的牛油果及微焦帶子，經典味道讓人難以抗拒。