b.o.t.h. by Texas Burger X Esther Bunny 7款限定全新美食/免費影即影即有

韓國人氣IP Esther Bunny憑藉可愛外表俘虜不少粉絲的心。今個冬日，本地人氣美式餐廳「b.o.t.h. By Texas Burger」首次聯乘Esther Bunny，推出7款期間限定全新美食。除了品嘗多款限定菜式外，店內設有不同打卡位及獨家禮物，感受Esther Bunny魅力。 b.o.t.h. by Texas Burger將捐出部分收益以支援大埔災民，把正能量和愛由餐桌延伸至社區。
設有3款主食
7款全新美食涵蓋3款主食、兩款甜品和兩款特飲。餐廳首次推出的三色漢堡「復古三色『Bun』」設有3款風味，竹炭黑堡包裹着手撕豬及椰菜、豆奶白堡夾着的是唐揚比目魚，最後的經典美式德州BBQ牛肉漢堡以厚實肉餅搭配BBQ醬，味道讓人一試難忘。
主食的另一焦點必屬粉紅大頭蝦配紅菜頭忌廉意粉，意粉以紅菜頭忌廉醬烹調，呈現 Esther Bunny標誌性的粉紅顏色，絕對是打卡之選！香煎帶子配西班牙辣香腸牛油果多士採用自家專屬配方特製的酸種黑麥包多士，配上百搭綿密的牛油果及微焦帶子，經典味道讓人難以抗拒。
甜品特飲以Esther Bunny標誌色呈現 打卡一流！
當然還有Esther Bunny最愛的甜品！士多啤梨奶蓋班戟是Esther Bunny的「招牌甜點」，香軟綿密、空氣感十足的班戟鋪上士多啤梨奶蓋，同時配有大福專門店Just for mochi全人手自家製作的幸福荔枝椰奶凍小福。另外，粉絲萬勿錯過甜蜜士多啤梨荔枝紫薯大福配白朱古力冬甩，Just for mochi全人手自家製的大福伴有本地蛋糕專門店Taylor Made Cake人手自家製作的的冬甩，一次過品嘗兩間人氣小店的招牌甜點。
特飲方面，濃醇快樂士多啤梨奶昔及清爽西柚泡泡梳打均以 Esther Bunny標誌色作主題，粉絲必飲。
多個Esther Bunny打卡位 公仔陪食飯
店內同步化身成Esther Bunny的派對現場，設置多個打卡位。Esther Bunny將以美式餐廳侍應造型登場。每枱食客更可在Esther Bunny公仔陪伴下度過用餐時光，創造特別回憶。
免費影即影即有
b.o.t.h. by Texas Burger推出限量紀念品。食客凡惠顧任何一款Esther Bunny主食或甜品，每張收據可免費於餐廳拍特別版即影即有，以及帶走一份Esther Bunny美式復古餐廳造型貼紙，延續Esther Bunny的Love Yourself正能量。如果粉絲在商場指定廣告位拍照及上載至社交平台，並且@bothbytexasburger官方帳號，向餐廳店員出示貼文，即可免費拍攝一次即影即有。
b.o.t.h. by Texas Burger（九龍灣店）
日期：2025年12月起
地址： 九龍灣偉業街33號德福廣場2期5樓510–513號舖
b.o.t.h. Eatery（屯門店）
日期：2026年1月起
地址： 屯門屯順街 1 號屯門市廣場1期3樓3227–3228號舖
b.o.t.h. by Texas Burger（荃灣店）
日期：2026年1月起
地址： 荃灣大壩街4–30號荃灣廣場L3樓337號舖