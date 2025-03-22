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生活
2025-03-22 16:00:00

BABOR全球首間概念店進駐香港 30分鐘面部療程/保濕安瓶精華同步登場

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BABOR全球首間概念店進駐香港 30分鐘面部療程/保濕安瓶精華同步登場

BABOR全球首間概念店進駐香港 30分鐘面部療程/保濕安瓶精華同步登場

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德國BABOR日前於K11 MUSEA開設全球首間概念零售店，品牌由德國生物化學家創立，主打高效且安全的專業級護膚產品，更是歐盟的專業護膚品牌。概念零售店提供深入皮膚分析、專業諮詢及面部護理療程。在開幕典禮上，DOCTOR BABOR系列中的10D透明質酸安瓶精華亦同步推出。

Stanley及衛詩雅出席BABOR全新概念零售店開幕。 Stanley及衛詩雅出席BABOR全新概念零售店開幕。

5大設計亮點

全球首間BABOR概念零售店以5大革新設計，重塑專業護膚體驗：

．選用淡玫瑰金色調金屬，營造出優雅氛圍，打破傳統醫美空間的冷硬感。

．透過線條分明的系統化陳列，清晰展示針對各類肌膚需求的專業護膚系列，讓顧客輕鬆找到適合自己的產品。

．特別設置的Ampoule Bar匯集16款安瓶產品，均為100%純素及Clean（純淨配方），於目前香港的護膚零售巿場中，提供最多種類的安瓶選擇，有BABOR安瓶精華富含高濃度低分子活性成分，精準配方有效針對解決多種肌膚問題。

．首創的半開放式淡紅色Skin Capsule配備獨家Derma Visualizer皮膚分析儀，為客人提供私密環境，進行深層而精準的皮膚分析，了解肌膚問題的根源。根據分析結果，BABOR將為顧客量膚定制高效能的專業護膚方案，同時更可享用30分鐘速效面部護理療程。

．店內設有BABOR Expert Cabin，承襲品牌近70年研發的BABOR EXPERT METHOD技術，融合科研成果與身心靈療癒，提供專業面部手法按摩及護理，讓肌膚煥然一新，徹底洗去疲態。

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店內提供深層而精準的皮膚分析，了解肌膚問題的根源。 店內的系統化陳列，清晰展示針對各類肌膚需求的護膚系列。 BABOR Expert Cabin提供專業面部手法按摩及護理。

Stanley及衛詩雅率先試用保濕安瓶精華

為慶祝BABOR全新概念零售店開幕，品牌請來星級嘉賓衛詩雅（Michelle）及邱士縉（Stanley）出席，分享護膚秘訣。衛詩雅盛讚BABOR10D透明質酸安瓶精華，帶來深層吸收與補水效果。邱士縉（Stanley）也表示：「在繁忙的拍攝日程中，BABOR的微量營養素修復安瓶精華為我的肌膚即時充電 ，時刻保持穩定狀態，這對我來說非常重要。」

Stanley及衛詩雅率先試用10D透明質酸安瓶精華，大讚精華補水效果。

Stanley及衛詩雅率先試用10D透明質酸安瓶精華，大讚精華補水效果。

全新10D透明質酸安瓶精華

全新DOCTOR BABOR 10D透明質酸安瓶精華結合三重醫學保濕配方，被喻為「王牌安瓶精華中的王牌」每支安瓶精華蘊含10種不同大小分子及長度的透明質酸，為肌膚密集式層層注水，同時透過2.5% 三肽活化肌膚自生透明質酸，提升肌底自身補水能力，長效循環注水。聚谷氨酸 (PGA) 於肌膚表面形成透氣鎖水保濕膜，減少水分流失，令肌膚即時感到滋潤及水盈飽滿。

DOCTOR BABOR 10D透明質酸安瓶精華 $420

DOCTOR BABOR 10D透明質酸安瓶精華 $420

BABOR全新概念零售店

地址：B223, B2/F, K11 MUSEA

查詢電話: 35963753

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