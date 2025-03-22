BABOR全球首間概念店進駐香港 30分鐘面部療程/保濕安瓶精華同步登場

德國BABOR日前於K11 MUSEA開設全球首間概念零售店，品牌由德國生物化學家創立，主打高效且安全的專業級護膚產品，更是歐盟的專業護膚品牌。概念零售店提供深入皮膚分析、專業諮詢及面部護理療程。在開幕典禮上，DOCTOR BABOR系列中的10D透明質酸安瓶精華亦同步推出。

5 大設計亮點

全球首間BABOR概念零售店以5大革新設計，重塑專業護膚體驗：

．選用淡玫瑰金色調金屬，營造出優雅氛圍，打破傳統醫美空間的冷硬感。

．透過線條分明的系統化陳列，清晰展示針對各類肌膚需求的專業護膚系列，讓顧客輕鬆找到適合自己的產品。

．特別設置的Ampoule Bar匯集16款安瓶產品，均為100%純素及Clean（純淨配方），於目前香港的護膚零售巿場中，提供最多種類的安瓶選擇，有BABOR安瓶精華富含高濃度低分子活性成分，精準配方有效針對解決多種肌膚問題。

．首創的半開放式淡紅色Skin Capsule配備獨家Derma Visualizer皮膚分析儀，為客人提供私密環境，進行深層而精準的皮膚分析，了解肌膚問題的根源。根據分析結果，BABOR將為顧客量膚定制高效能的專業護膚方案，同時更可享用30分鐘速效面部護理療程。

．店內設有BABOR Expert Cabin，承襲品牌近70年研發的BABOR EXPERT METHOD技術，融合科研成果與身心靈療癒，提供專業面部手法按摩及護理，讓肌膚煥然一新，徹底洗去疲態。