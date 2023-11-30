熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-30 07:00:00

BABY MIRROR全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

分享：
BABY MIRROR全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

BABY MIRROR全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

鏡粉們注意！為慶祝MIRROR成軍 5 年，今年BABY MIRROR化身成兩款全新造型系列，十分可愛！由121日起至2024114日期間，BLESSING BABY MIRROR登陸尖沙咀The ONESLEEPING BABY MIRROR於銅鑼灣皇室堡登場，為你送上祝福及迎接2024

「BLESSING BABY MIRROR」@ The ONE

「BLESSING BABY MIRROR」@ The ONE

位於The ONE的「BLESSING BABY MIRROR」，12BLESSING BABY MIRROR戴著小皇冠，手持專屬幸運配件1:36 巨型立體模型於 UG 2 中庭 Pop-up及影相區示人，另設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自製挑選一共 24 BABY MIRROR 粒粒。此外，G/F設有BABY MIRROR Photo Booth，跟BABY MIRROR一同紀錄快樂一刻

皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR則以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高的SLEEPING BABY MIRROR躺在舒適的雲朵上，寓意12子和大家充足電，精靈迎接 2024！皇室堡亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。

MOOV X MIRRORSLEEPING BABY MIRROR@皇室堡

日期：121日 至 2024114

地點：皇室堡地下中庭

MOOV X MIRRORBLESSING BABY MIRROR@ The ONE

日期：121日 至 2024114

地點：尖沙咀 The ONE UG2 中庭

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受