BABY MIRROR全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

鏡粉們注意！為慶祝MIRROR成軍 5 年，今年BABY MIRROR化身成兩款全新造型系列，十分可愛！由12月1日起至2024年1月14日期間，BLESSING BABY MIRROR將登陸尖沙咀The ONE及SLEEPING BABY MIRROR將於銅鑼灣皇室堡登場，為你送上祝福及迎接2024。

位於The ONE的「BLESSING BABY MIRROR」，12位BLESSING BABY MIRROR將戴著小皇冠，手持專屬幸運配件以1:36 巨型立體模型於 UG 2 中庭 Pop-up及影相區示人，另設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自製挑選一共 24 款BABY MIRROR 粒粒。此外，G/F亦設有BABY MIRROR Photo Booth，跟BABY MIRROR一同紀錄快樂一刻 。

皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR」則以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高的SLEEPING BABY MIRROR躺在舒適的雲朵上，寓意讓12子和大家充足電，精靈迎接 2024！皇室堡亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。