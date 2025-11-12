BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS登陸又一城 9米高旋轉木馬打卡位/必搶獨家聯乘商品

MIRROR粉絲注意！BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS打造「BABY MIRROR GO ROUND」聖誕活動登陸又一城。11月25日起，商場變身為夢幻世界，粉絲必影9米高旋轉木馬、2.6米高聖誕水晶球及棉花糖車和8米長的夢幻互動體驗隧道。活動同時設限定店，獨家發售多款全新主題聯乘商品。
BABY MIRROR以Sanrio角色造型登場！
11月25日至2026年1月1日期間，以男團MIRROR成員為藍圖設計的卡通角色BABY MIRROR首次攜手SANRIO CHARACTERS推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列。12位MIRROR成員分別配對不同SANRIO角色，例如 MY MELODY X BABY ANSON LO、 POMPOMPURIN X BABY EDAN及 POCHACCO X BABY IAN等，可愛模樣絕對融化粉絲的心。
又一城設打卡位及限定店
聯乘系列同步登陸又一城。商場內設多個夢幻打卡位及限定店。9米高旋轉木馬必定成為全場焦點，旋轉木馬加入象徵MIRROR舞台的鏡面元素及不停播放《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》動畫的LED螢幕。粉絲更加可與Sanrio角色造型的12位BABY MIRROR成員合照。
除此之外，高達2.6米的巨型聖誕水晶球和綿花糖車內，亦能夠找到各個BABY MIRROR成員的身影。8米長的夢幻隧道更加輪流播放MIRROR成員與其Sanrio角色的互動片段，MIRROR粉絲必定要駐足打卡！
最後別忘記在限定店搶購多款限定聯乘產品，當中包括毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸及演唱會限定產品。想換領BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套？粉絲可以免費登記成為My FESTIVAL會員，並於場內以指定電子貨幣即日消費滿港幣2,500元，即可帶走應援鏡！
SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk
日期：2025年11月25日至2026年1月1日
時間：11am - 9pm
地址：又一城LG2