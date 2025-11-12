熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-12 10:00:00

BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS登陸又一城 9米高旋轉木馬打卡位/必搶獨家聯乘商品

分享：
BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS登陸又一城 9米高旋轉木馬打卡位/必搶獨家聯乘商品

MIRROR粉絲注意！BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS打造「BABY MIRROR GO ROUND」聖誕活動登陸又一城。1125日起，商場變身為夢幻世界，粉絲必影9米高旋轉木馬、2.6米高聖誕水晶球及棉花糖車和8米長的夢幻互動體驗隧道。活動同時設限定店，獨家發售多款全新主題聯乘商品。

BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS打造「BABY MIRROR GO ROUND」聖誕活動登陸又一城。

BABY MIRROR首次聯乘SANRIO CHARACTERS打造「BABY MIRROR GO ROUND」聖誕活動登陸又一城。

BABY MIRROR以Sanrio角色造型登場！

1125日至202611日期間，以男團MIRROR成員為藍圖設計的卡通角色BABY MIRROR首次攜手SANRIO CHARACTERS推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列。12MIRROR成員分別配對不同SANRIO角色，例如 MY MELODY X BABY ANSON LO POMPOMPURIN X BABY EDAN POCHACCO X BABY IAN等，可愛模樣絕對融化粉絲的心。

又一城設打卡位及限定店

聯乘系列同步登陸又一城。商場內設多個夢幻打卡位及限定店。9米高旋轉木馬必定成為全場焦點，旋轉木馬加入象徵MIRROR舞台的鏡面元素及不停播放《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》動畫的LED螢幕。粉絲更加可與Sanrio角色造型的12BABY MIRROR成員合照。

除此之外，高達2.6米的巨型聖誕水晶球和綿花糖車內，亦能夠找到各個BABY MIRROR成員的身影。8米長的夢幻隧道更加輪流播放MIRROR成員與其Sanrio角色的互動片段，MIRROR粉絲必定要駐足打卡！ 

adblk5
聯乘系列同步登陸又一城。 BABY MIRROR GO ROUND Sanrio角色造型的12位BABY MIRROR成員 Sanrio角色造型的12位BABY MIRROR成員 走進8 米長的夢幻隧道，在這裡，鏡面與燈光交織折射出閃耀的 「M」字標記，象徵 MIRROR 的舞台光芒。

最後別忘記在限定店搶購多款限定聯乘產品，當中包括毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸及演唱會限定產品。想換領BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套？粉絲可以免費登記成為My FESTIVAL會員，並於場內以指定電子貨幣即日消費滿港幣2,500元，即可帶走應援鏡！ 

毛公仔套裝，每款HK$380。特設限量全套12款套裝 毛毛卡套，每款HK$280 SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR商品（11月29日起發售） SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR商品（11月29日起發售） BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套，款式一： HELLO KITTY X BABY KEUNG TO、POMPOMPURIN X BABY EDAN、TUXEDOSAM X BABY STANLEY、GUDETAMA X BABY TIGER 款式二： MY MELODY X BABY ANSON LO 、HANGYODON X BABY JER、KUROMI X BABY JEREMY、AHIRUNOPEKKLE X BABY FRANKIE 款式三： POCHACCO X BABY IAN、BAD BADTZ-MARU X BABY AK、 OSARUNOMONKICHI X BABY LOKMAN、MINNANOTABO X BABY ALTON

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

日期：20251125日至202611

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2

ADVERTISEMENT

ad