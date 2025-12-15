BABYMONSTER快閃店登陸啟德 多款周邊/入場禮品/香港限定小卡

MONSTIEZ們留意！YG 娛樂旗下女團 BABYMONSTER 推出第二張迷你專輯《WE GO UP》，同時展開粉絲巡迴演唱會「LOVE MONSTERS」。配合新作及巡演企劃，官方聯同 URDU 將《BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE》帶到香港，延續海外快閃店概念，把專輯視覺元素搬進實體空間，讓各位MONSTIEZ能近距離感受 BABYMONSTER 的音樂風格與舞台形象。現場有一系列官方周邊，包括主題服裝、飾物以及專輯，還有入場禮品以及香港限定滿額小卡，即睇以下詳情。

POP UP STORE 以《WE GO UP》專輯概念為設計核心，空間主調選用螢光綠與黑色，配合金屬鏈條、工業風結構及碎石質感裝置，營造出鮮明而前衛的視覺效果。場內多個角落均呼應專輯美學，讓彷如走進 BABYMONSTER 的音樂世界。 店外設有巨型 BABYMONSTER 成員形象照，成為不少MONSTIEZ的必影打卡位；店內亦設置成員個人造型打卡牆，以及結合綠色 LED 燈光的工業風背景。現場同時設有自拍電視機，可即場影相留念，增添互動感。

BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 香港站 POP UP STORE 的官方周邊將分兩階段推出。首階段以《WE GO UP》為主題，發售包括迷你專輯（6 個版本）、即影即有相片套裝、小卡卡套、人型立牌、毛毛鎖匙扣及襟章等；亦有背心球衣、上衣、連帽外套、鴨舌帽及收納袋等服飾與實用品。第二階段則會公開「LOVE MONSTERS FAN CONCERT」官方周邊，相關詳情將稍後公布。

入場禮品及香港限定滿額小卡 活動期間，凡於店內選購 BABYMONSTER 官方商品，每消費滿港幣 $300，即可獲贈《WE GO UP》POP-UP STORE 香港站隨機珍藏小卡一張，數量有限，送完即止。 此外，所有入場人士只要追蹤 @urdu.hk 的 Instagram 或 @URDU 小紅書官方帳號，並向工作人員出示，即可獲得 POP UP STORE 襟章一個（款式隨機，每人每日限取一個，數量有限）。

入場及限購須知 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」活動期間，每日早上 11 時起派發即日入場券，每節入場時間為 30 分鐘。每人每次只可領取一張入場券，並須按券上指定時段入場，逾時將不獲安排進場。 每人每次限購同款商品2件及最多可購TRADING PHOTOCARD 6包。​人均限購數量有可能根據實際情況而更改。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP UP STORE 地址：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪 日期：12月13日至12月28日 時間：每日早上11時至晚上9時