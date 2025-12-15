熱門搜尋:
生活
2025-12-15 14:00:00

BABYMONSTER快閃店登陸啟德 多款周邊/入場禮品/香港限定小卡

MONSTIEZ們留意！YG 娛樂旗下女團 BABYMONSTER 推出第二張迷你專輯《WE GO UP》，同時展開粉絲巡迴演唱會「LOVE MONSTERS」。配合新作及巡演企劃，官方聯同 URDU 將《BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE》帶到香港，延續海外快閃店概念，把專輯視覺元素搬進實體空間，讓各位MONSTIEZ能近距離感受 BABYMONSTER 的音樂風格與舞台形象。現場有一系列官方周邊，包括主題服裝、飾物以及專輯，還有入場禮品以及香港限定滿額小卡，即睇以下詳情。

POP UP STORE 以《WE GO UP》專輯概念為設計核心，空間主調選用螢光綠與黑色，配合金屬鏈條、工業風結構及碎石質感裝置，營造出鮮明而前衛的視覺效果。場內多個角落均呼應專輯美學，讓彷如走進 BABYMONSTER 的音樂世界。

店外設有巨型 BABYMONSTER 成員形象照，成為不少MONSTIEZ的必影打卡位；店內亦設置成員個人造型打卡牆，以及結合綠色 LED 燈光的工業風背景。現場同時設有自拍電視機，可即場影相留念，增添互動感。

 

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE

BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品

香港站 POP UP STORE 的官方周邊將分兩階段推出。首階段以《WE GO UP》為主題，發售包括迷你專輯（6 個版本）、即影即有相片套裝、小卡卡套、人型立牌、毛毛鎖匙扣及襟章等；亦有背心球衣、上衣、連帽外套、鴨舌帽及收納袋等服飾與實用品。第二階段則會公開「LOVE MONSTERS FAN CONCERT」官方周邊，相關詳情將稍後公布。

 

BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品 BABYMONSTER POP UP STORE官方周邊商品

入場禮品及香港限定滿額小卡

活動期間，凡於店內選購 BABYMONSTER 官方商品，每消費滿港幣 $300，即可獲贈《WE GO UP》POP-UP STORE 香港站隨機珍藏小卡一張，數量有限，送完即止。

此外，所有入場人士只要追蹤 @urdu.hk 的 Instagram 或 @URDU 小紅書官方帳號，並向工作人員出示，即可獲得 POP UP STORE 襟章一個（款式隨機，每人每日限取一個，數量有限）。

 

入場禮品及香港限定滿額小卡 入場禮品及香港限定滿額小卡

入場及限購須知

「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」活動期間，每日早上 11 時起派發即日入場券，每節入場時間為 30 分鐘。每人每次只可領取一張入場券，並須按券上指定時段入場，逾時將不獲安排進場。

每人每次限購同款商品2件及最多可購TRADING PHOTOCARD 6包。​人均限購數量有可能根據實際情況而更改。

 

入場及限購須知

入場及限購須知

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP UP STORE

地址：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪

日期：12月13日至12月28日

時間：每日早上11時至晚上9時

 

