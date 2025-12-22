BABYMONSTER快閃店第二階段 全新主題打卡位/香港限定周邊/滿額限定小卡

MONSTIEZ留意！YG娛樂旗下人氣女團BABYMONSTER的[WE GO UP] POP-UP STORE第二階段由即日起登場。全新階段以「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” ASIA FAN CONCERT」為主題，帶來全新主題打卡點。此外，除了售賣多款演唱會官方周邊外，更為MONSTIEZ帶來多款香港限定商品，包括設計靈感來自香港郵筒的吊飾，還有非常實用的雨傘、毛巾、帆布袋等。全新滿額限定珍藏小卡亦同步登場，即睇以下詳情！

全新「LOVE MONSTERS」主題打卡位登場 第二階段特別增設兩大「LOVE MONSTERS」主題打卡點。POP-UP設計融入繽紛花卉元素，一眾MONSTIEZ可在此打卡留念。

香港限定花朵鑰匙圈 第二階段商品以時尚服飾與可愛配件為主軸，焦點為會場限定的香港花朵吊飾，紫藍色設計的靈感來自香港郵筒色彩，別具收藏意義。同場不僅有雨傘、毛巾、帆布袋等實用物品，亦有相片小卡、亞加力人形立牌、鎖匙扣等商品，讓MONSTIEZ全方位收藏！

BABYMONSTER快閃店周邊商品一覽

全新滿額限定小卡 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」活動舉行期間，凡於店內選購官方商品每滿港幣$300，即可獲贈「LOVE MONSTERS」隨機珍藏小卡乙張（共6款，款式隨機派發）。數量有限，贈完即止。

限購須知 每人每次限購同款商品2件 。

每人每次最多可購RANDOM TRADING CARDS 6包。

每人限購數量有可能根據實際情況而更改。

數量有限、先到先得、售完即止。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE 日期：2025年12月13日 至 2025年12月28日 ​ 時間：上午11:00 - 晚上9:00 ​ 地址：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪 ​

