Bagel推薦｜享樂烘焙、品穀、DONKI等 港九新界高質早、午餐必備！

近年香港特別流行以Bagel作為早、午餐！不過香港有售Bagel的麵包店並不多，以下就係大家整理了享樂烘焙、品穀、DONKI等港九新界冷藏、新鮮Bagel合集，無論你住哪一區，也可以買到各式各樣的Bagel！ Bagel店合集｜Bagels Forever 香港可以輕易在超級市場中買到的Bagel並不多，而Bagels Forever便是其中一款，一包4個，放在冰格內保存的話，保質期可以超過6個月，即使在冷藏後亦沒有影響風味，因此推薦購買作為存貨。Bagels Forever的Bagel份量不大，但特別有嚼勁，建議可以解凍後用平底鑊烘烤2-3分鐘，並在鑊邊加水冚蓋，讓Bagel可以保持口感。

Bagel店合集｜Marks and Spencer 馬莎 馬莎的甜品、小食一向都特別受港人歡迎，而它同樣有售賣Bagel，主要有原味(plain)、酸種(sourdough)和穀物(4grain)三種口味，同樣一包有4個，不過由於是新鮮Bagel，所以建議放在室溫2至3天內便需要吃光。整體而言份量不大，口感正常，但是比較沒有嚼勁，如果喜歡發酵味的話，可以嘗試酸種口味。 Bagel店合集｜DONKI 不少港人都喜歡到DONKI購物，但除了日本食材外，DONKI的Bagel更是意想不到地出色，份量偏大，口感紮實，特別有咬口，在香港屬於數一數二的正宗Bagel 。從冰格拿出後放入微波爐叮20至30秒即可，再塗上cream cheese、果醬等，絕對大滿足！它更有多種口味，例如原味、藍莓、朱古力、肉桂、士多啤梨等，十分齊全，因此可以按口味選擇不同的Bagel。而且Bagel主要放在冷凍櫃區域，所以買回家後亦可放在冰格保存，不妨多囤一點貨吧！

Bagel店合集｜享樂烘焙 享樂烘焙憑着出色的烘焙產品，在香港小有名氣，分店亦越開越多，市民亦越來越方便購買。而當中最受歡迎的產品便是各款足料特色的Bagel，例如手工芋泥、松露芝士、藍莓乳酪、伯爵麻薯奶茶等，口味獨特，滿足不同人的口味。而且其Bagel比起坊間大部份麵包店鬆軟濕潤，再加上口感煙韌，絕對會一試愛上，喜歡Bagel的話就不要錯過！ 享樂烘焙地址 新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E鋪( 鑽石山地鐵站 A出口步行約5分鐘 )

九龍灣常悅道21號Eastmark 地下3號鋪( 九龍灣地鐵站 A出口途經德福花園 )

元朗朗日路9號形點1期1097鋪( 元朗地鐵站 K出口 )

荃灣街市街152號坤成樓地下6號舖( 近悅來酒店 )

Bagel店合集｜品穀 品穀與享樂烘焙一樣，食材經過嚴格篩選，以優秀的出品深受香港人青睞。雖然店內主打牛角包，但它們的Bagel同樣出色，口感煙韌，帶有麥香，而且充滿彈性，按壓之後可以立刻回彈。雖然口味只有5種，包括芝麻麻薯、蒜香墨汁、海苔肉鬆、金鑽鳳梨和宇治納言，但每款都值得一試，比起冷凍或連鎖店的Bagel，口味更獨特，餡料亦十分充足。 品穀地址 佐敦白加士街61號地下

荃灣海之戀商埸G樓G18號鋪

灣仔太和街福和大廈地下B舖

西環德輔道西410號太平洋廣場G01號鋪

太古太古城道24號夏宮閣地下G407號舖