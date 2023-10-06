Bagel食譜｜藍莓卡邦尼芝士開胃 吞拿魚醬+黑松露醬濃郁 5款配搭食法教學早餐必食！

不少香港都為每天的早餐感到煩惱，因此可以急凍的材料便成為最佳選擇，而急凍Bagel便是其中一款居家必備好物，可以解決不少有關早餐的煩惱！以下就教大家5款Bagel食譜配搭食法教學，讓大家可以享受Good Morning！

香甜滿足｜花生醬 + 香蕉 + 肉桂粉 Bagel 如果屬於血糖較低的人士，不妨從早餐開始就補充糖分，讓自己變得精神吧！而利用Bagel就可以作出香甜可口的配搭，只需順序加入花生醬和切片香蕉，最後再灑上玉桂粉變大功告成。若擔心卡路里，則可將花生醬轉為低卡花生醬，或是只用Bagel的其中一面製成Open Bagel，簡簡單單便可以感到大滿足！

蛋白質炸彈｜牛油果泥 + 蟹柳炒蛋 + 牛油果塊 Bagel 近年越來越流行健身，不少養成健身習慣的人士都會特別注重蛋白質的吸收，而如果想吸收更多的蛋白質，除了飲用蛋白質飲品外，進食原材料亦十分重要。牛油果在近年就作為「超級食物」而特別受一眾健身或減肥人士歡迎，先將部份牛油果搗成泥狀，然後塗抹在Bagel上，再加入同樣含豐富蛋白質的蟹柳炒蛋，最後在放上切成片狀的牛油果，外表好看之餘，還含有大量蛋白質，絕對適合健身或減肥人士食用！

酸甜開胃｜藍莓醬 + 馬斯卡邦尼芝士 + 新鮮藍莓 Bagel 早餐若果因沒胃口而吃不到太多，不妨製作酸甜開胃的藍莓乳酪醬，再塗在Bagel上食用吧！製作方法十分簡單，只需要購買市面上的藍莓醬，再加入馬斯卡邦尼芝士攪拌均勻，便可變成酸甜可口的藍莓乳酪醬，塗上Bagel後再加上新鮮藍莓即可。如果想加重藍莓口味，更可購買藍莓味的Bagel，讓每一口都可以充滿藍莓的味道，而且對護眼亦有一定的幫助，健康又美味，無論大人或小朋友都適合食用。

濃郁幼滑｜吞拿魚醬 + 黑松露醬 Bagel 喜歡吃濃郁口味的話，吞拿魚醬和黑松露醬的配搭便是專屬你的Bagel配搭！只要將鹹香鮮味的吞拿魚罐頭，再加入香氣撲鼻的黑松露醬攪拌均勻，塗抹在Bagel的一面後再蓋上另一面Bagel，便能迅速製成濃郁香口的Bagel Sandwich，再配上一杯黑咖啡，便可享受一個不一樣的早上！