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生活
2023-10-06 11:40:00

Bagel食譜｜藍莓卡邦尼芝士開胃 吞拿魚醬+黑松露醬濃郁 5款配搭食法教學早餐必食！

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Bagel食譜｜藍莓卡邦尼芝士開胃 吞拿魚醬+黑松露醬濃郁 5款配搭食法教學早餐必食！

Bagel食譜｜藍莓卡邦尼芝士開胃 吞拿魚醬+黑松露醬濃郁 5款配搭食法教學早餐必食！

不少香港都為每天的早餐感到煩惱，因此可以急凍的材料便成為最佳選擇，而急凍Bagel便是其中一款居家必備好物，可以解決不少有關早餐的煩惱！以下就教大家5款Bagel食譜配搭食法教學，讓大家可以享受Good Morning！

香甜滿足｜花生醬 + 香蕉 + 肉桂粉Bagel

如果屬於血糖較低的人士，不妨從早餐開始就補充糖分，讓自己變得精神吧！而利用Bagel就可以作出香甜可口的配搭，只需順序加入花生醬和切片香蕉，最後再灑上玉桂粉變大功告成。若擔心卡路里，則可將花生醬轉為低卡花生醬，或是只用Bagel的其中一面製成Open Bagel，簡簡單單便可以感到大滿足！

市面上不少Bagel都可放較長時間，比一般的麵包保質期更長。 所有材料的準備都特別簡單，不需5分鐘便可完成。 當成三文治食用亦屬不錯的選擇。
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蛋白質炸彈｜牛油果泥 + 蟹柳炒蛋 + 牛油果塊Bagel

近年越來越流行健身，不少養成健身習慣的人士都會特別注重蛋白質的吸收，而如果想吸收更多的蛋白質，除了飲用蛋白質飲品外，進食原材料亦十分重要。牛油果在近年就作為「超級食物」而特別受一眾健身或減肥人士歡迎，先將部份牛油果搗成泥狀，然後塗抹在Bagel上，再加入同樣含豐富蛋白質的蟹柳炒蛋，最後在放上切成片狀的牛油果，外表好看之餘，還含有大量蛋白質，絕對適合健身或減肥人士食用！

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三層配搭飽足感極高。 擔心太飽的話，亦可以省略加入牛油果塊的步驟。 一鹹一甜的配搭剛剛好！

酸甜開胃｜藍莓醬 + 馬斯卡邦尼芝士 + 新鮮藍莓Bagel

早餐若果因沒胃口而吃不到太多，不妨製作酸甜開胃的藍莓乳酪醬，再塗在Bagel上食用吧！製作方法十分簡單，只需要購買市面上的藍莓醬，再加入馬斯卡邦尼芝士攪拌均勻，便可變成酸甜可口的藍莓乳酪醬，塗上Bagel後再加上新鮮藍莓即可。如果想加重藍莓口味，更可購買藍莓味的Bagel，讓每一口都可以充滿藍莓的味道，而且對護眼亦有一定的幫助，健康又美味，無論大人或小朋友都適合食用。

藍莓乳酪醬配上藍莓Bagel特別滿足！ 攪拌好的果醬足夠幾個人食用，為一家人炮製早餐亦特別方便。 配搭原味的Bagel亦可以。

濃郁幼滑｜吞拿魚醬 + 黑松露醬Bagel 

喜歡吃濃郁口味的話，吞拿魚醬和黑松露醬的配搭便是專屬你的Bagel配搭！只要將鹹香鮮味的吞拿魚罐頭，再加入香氣撲鼻的黑松露醬攪拌均勻，塗抹在Bagel的一面後再蓋上另一面Bagel，便能迅速製成濃郁香口的Bagel Sandwich，再配上一杯黑咖啡，便可享受一個不一樣的早上！

可以加入一些蔬菜中和吞拿魚的鹹香。 同時可以將吞拿魚醬和黑松露醬分在不同Bagel上個別食用。 加入生菜製成Bagel Burger也是不錯的選擇。

簡單配搭｜蒜香芝士 + 炒蛋Bagel

如果早上不想花太多時間做早餐，但又想吃到熱騰騰的食物，不妨簡單只用芝士和炒蛋炮製Bagel吧！先將雞蛋炒好備用，再把Bagel從中間切開分成兩邊，然後放在平底鑊上輕微烘烤，再在其中一面加入芝士待融化，然放上炒蛋，然後蓋上另一面的Bagel即可，簡單的配搭卻特別合襯，而且食物都經烹調，讓早餐時間亦變得溫暖。

製成三文治狀方便食用。 流心芝士配上炒蛋特別香濃。 配上沙律和咖啡，簡簡單單便是滿足的一餐。
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