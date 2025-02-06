Baking Maniac推6款杜拜朱古力甜品 最平$50起！曲奇/蛋糕/脆餅 必試杜拜朱古力蛋糕

繼開心果熱潮後，近日最人氣的美食就是杜拜朱古力！餡料同樣有開心果成份，以開心果醬混合炸麵條，口感酥脆，朱古力味道更濃厚，加上獨特外型，人人都爭住想試。而本地烘焙品牌Baking Maniac亦特別推出全新杜拜朱古力系列，以自家研發的香濃開心果醬和酥脆開心果脆麵，炮製6款全新甜品，款式包括曲奇、蛋糕及脆餅等，朱古力迷必試！

Baking Maniac全新杜拜朱古力系列

今次Baking Maniac推出杜拜朱古力系列，合共6款產品供大家選擇。先有杜拜朱古力($280)，靈感源自杜拜的人氣甜點，以柔滑的朱古力搭濃厚的開心果醬和開心果脆麵，每口盡是豐富滋味。而杜拜朱古力杯子蛋糕($55)同樣必試，鬆軟的朱古力蛋糕中心包裹開心果醬和開心果脆麵，再淋上絲滑的朱古力甘納許，令人一試難忘。 開心果脆麵蛋糕棒($50)則是坊間少見的配搭，濕潤的朱古力蛋糕裹上濃郁的黑朱古力，內含酥脆的開心果脆麵夾心，最後撒上碎開心果點綴， 一口大小帶來多重美味。開心果脆麵朱古力曲奇($50)與杜拜朱古力脆餅($55)一樣口感鬆脆，甜度與堅果香氣完美平衡，口感豐富。最後如果想慶祝節日，推介買杜拜朱古力蛋糕 ($780)，層層鬆軟的朱古力蛋糕，點綴柔滑的朱古力甘納許、香濃開心果醬和開心果脆麵，帶來視覺和味覺雙重享受。



Baking Maniac 杜拜朱古力系列現可於店舖網頁預訂，須於兩天前訂購。