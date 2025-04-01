Baking Maniac期間限定店進駐太古坊 開業期內杜拜朱古力系列買一送一 低至$25/件

人氣烘焙店Baking Maniac期間限定店將於4月2日起進駐太古坊。開業期內由4月2日至8日，將推出杜拜朱古力系列買一送一優惠，每日優惠不同。期間限定店亦將推出全新春日口味 Cupcake，以及全新無糖無麩質純素朱古力蛋糕，俘虜甜品控！

4月2日：杜拜朱古力買一送一，折後$280/2件 4月3日：杜拜朱古力杯子蛋糕買一送一，折後$55/2件 4月4日：開心果脆麵朱古力曲奇買一送一，折後$50/2件 4月7日：開心果脆麵蛋糕棒買一送一，折後$50/2件 4月8日：杜拜朱古力脆餅買一送一，折後$55/2件

獨家開心果脆麵士多啤梨布朗尼

期間限定店獨家登場的開心果脆麵士多啤梨布朗尼 ，朱古力布朗尼基底濃郁香醇，鋪上招牌酥脆的開心果脆麵，伴上鮮嫩多汁的新鮮士多啤梨，淋上香濃柔滑的甘納許朱古力，口感豐富層次分明。

多達40款不同口味Cupcake將輪流登場，包括人氣珍珠奶茶、榛子、石板街、花生醬及焦糖爆谷口味等。其中熱情果Cupcake以人手製新鮮熱情果醬製作，酸甜清新天然；荔枝Cupcake用上新鮮多汁的荔枝果肉製成，清甜芳香優雅。