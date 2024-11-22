Baking Maniac 聖誕假日系列甜品 聖誕蛋糕＋寵物聖誕倒數月曆

聖誕將至，本地甜品蛋糕品牌Baking Maniac推出多款聖誕甜點，除了聖誕禮盒、裝飾禮盒和節日美食外，更有美味又健康的聖誕寵物零食，包括寶貝狗狗節日禮盒及狗狗聖誕倒數月曆，讓大家可以和親友寵物一同共慶佳節。品牌將於 11 月 29 日至 1 月 2 日，在 city'super 海港城店開設聖誕期間限定店，大家有興趣的話一於去選購！

Baking Maniac 聖誕假日系列甜品

Baking Maniac 的聖誕假日系列甜品都充滿節日氣氛，推介終極聖誕禮盒（$580/5個迷你禮盒），內含Baking Maniac 五款最受歡迎的滋味甜點，包括朱古力薄荷脆糖捲餅、黑朱古力薄荷曲奇、迷你薑餅人曲奇、白朱古力薄荷脆糖捲餅和朱古力糖漬橙皮，同時亦可在禮盒上定製文字或logos，作為貼心又充滿節日氣氛的企業禮物。而甜品聖誕紙杯蛋糕（$480/一盒6件）亦是聖誕必備，可愛的翻糖紙杯蛋糕將多款口味與精巧的節日裝飾相結合，送禮自用佳宜。聖誕蛋糕方面可買胡桃夾子蛋糕（$2,400/6吋 - 12到15人食用），以美國入口糖皮製作「胡桃夾子」造型，非常精緻。

另外還有狗狗都可享用的狗狗聖誕倒數月曆，讓你與寵物一起迎接聖誕。月曆零食包括聖誕花生醬狗狗曲奇、凍乾豬肉塊、凍雞肉乾、雞骨頭形狀的零食、全天然風乾雞肉、風乾牛肉和凍和牛乾。