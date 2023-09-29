BAM Festival 2023｜平治嘉年華10月登陸中環海濱！免費登記入場 純電動概念越野車公開亮相！特設美酒佳餚+魏浚笙、陳蕾、吳林峰及其樂隊現場演出

隨著科技發展漸趨成熟，電動車技術亦以不可預料的速度急速發展。由Mercedes-Benz平治呈獻的「BAM Festival 2023」，將於10月13至15日強勢降臨中環海濱活動空間，為大家帶來一場匯聚創新思潮、遊走現在與未來的週末盛會。屆時，將會有一連串多元而極具前瞻性的精彩項目，包括平治全線座駕及嶄新科技展示、人工智能、綠化創新、永續發展、美饌佳餚、藝術以至音樂娛樂等等，一同探索無盡可能！

率先預覽平治最新型號 純電動 G-Class 概念車首次公開亮相 「BAM Festival 2023」以「「TODAY. TOMORROW. TO BEYOND」為主題，活動為期2天半，市民只需於活動網站登記，即可免費入場。大家可以從多元豐富的活動中，體驗未來理想生活。車展當然不少得新車展出，當中最矚目的一定是首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG，代表越野的G-Class帶入電動時代。此外，大會亦會展出平治最新型號及一系列精選座駕，包括全新的 E-Class及Mercedes-AMG EQE SUV，大家可以一次過近距離欣賞多達 30 款新車型，甚至即場購買並訂製個人夢想座駕。 只是近距離欣賞新車，當然不能滿足一眾車迷！大會特意準備VR 虛擬賽車體驗，令一眾車迷可以與其他賽車手一較高下，享受完全身臨其境的未來駕駛體驗！

「BAM Festival 2023」將會展出平治最新型號及一系列精選座駕，當中最矚目莫過於首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG。

美酒佳餚 + 現場音樂演出 一同忘我狂歡 除了令大家感受Mercedes-Benz全方位的體驗外，大會亦有其他精彩多元的日間節目，包括戶外瑜伽及新興運動等的嶄新體驗。同場更有現場DJ帶來的多重音感享受，10月14日周六晚更邀請本年最受矚目的樂壇男新人Jeffrey Ngai 魏浚笙，實力女歌手陳蕾以及唱作人吳林峰及其樂隊等表演嘉賓，務求令大家過一個難忘的周末！ 至於美酒佳餚方面，Oktoberfest 德國啤酒節也於同場舉行，為大家提供形形色色的啤酒、美食、小食和音樂表演，大家還可以盡情享用各式各樣的本地和國際美食、飲品和雞尾酒，細賞維多利亞港的醉人景致，放鬆心神。

同場特設家庭趣味遊戲活動及工作坊 在大人投入盛事的同時，小朋友亦可以玩盡BAM Festival！園區内特設Mini Mall，由數組小創業家開設迷你攤位,，將孩子的天馬行空化成現實。小鎮更有迷你電動車駕駛賽道，可以一嘗當小司機的樂趣。同時，場内亦設有多款有趣的STEM學習體驗，例如電動模型車工作坊、AR繪畫藝術等等。讓孩子們玩得開心的同時，也漸漸成長為明日先驅！

AXA安盛全力贊助BAM Festival童心小鎮, 為孩子帶來獨一無二的遊樂體驗，是一個不同年齡層的大小朋友都能夠開心放電的地方。