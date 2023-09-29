熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-29 12:00:00

BAM Festival 2023｜平治嘉年華10月登陸中環海濱！免費登記入場 純電動概念越野車公開亮相！特設美酒佳餚+魏浚笙、陳蕾、吳林峰及其樂隊現場演出

資料由客戶提供

分享：
BAM Festival 2023｜平治嘉年華10月登陸中環海濱！免費登記入場 純電動概念越野車公開亮相！特設美酒佳餚+魏浚笙、陳蕾、吳林峰及其樂隊現場演出

BAM Festival 2023｜平治嘉年華10月登陸中環海濱！免費登記入場 純電動概念越野車公開亮相！特設美酒佳餚+魏浚笙、陳蕾、吳林峰及其樂隊現場演出

隨著科技發展漸趨成熟，電動車技術亦以不可預料的速度急速發展。由Mercedes-Benz平治呈獻的「BAM Festival 2023」，將於101315日強勢降臨中環海濱活動空間，為大家帶來一場匯聚創新思潮、遊走現在與未來的週末盛會。屆時，將會有一連串多元而極具前瞻性的精彩項目，包括平治全線座駕及嶄新科技展示、人工智能、綠化創新、永續發展、美饌佳餚、藝術以至音樂娛樂等等，一同探索無盡可能！

Ad Block

率先預覽平治最新型號 純電動G-Class概念車首次公開亮相

BAM Festival 2023」以「「TODAY. TOMORROW. TO BEYOND」為主題，活動為期2天半，市民只需於活動網站登記，即可免費入場。大家可以從多元豐富的活動中，體驗未來理想生活。車展當然不少得新車展出，當中最矚目的一定是首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG，代表越野的G-Class帶入電動時代。此外，大會亦會展出平治最新型號及一系列精選座駕，包括全新的 E-ClassMercedes-AMG EQE SUV，大家可以一次過近距離欣賞多達 30 款新車型，甚至即場購買並訂製個人夢想座駕。

只是近距離欣賞新車，當然不能滿足一眾車迷！大會特意準備VR 虛擬賽車體驗，令一眾車迷可以與其他賽車手一較高下，享受完全身臨其境的未來駕駛體驗！

「BAM Festival 2023」將會展出平治最新型號及一系列精選座駕，當中最矚目莫過於首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG。

「BAM Festival 2023」將會展出平治最新型號及一系列精選座駕，當中最矚目莫過於首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG。

美酒佳餚+現場音樂演出 一同忘我狂歡

除了令大家感受Mercedes-Benz全方位的體驗外，大會亦有其他精彩多元的日間節目，包括戶外瑜伽及新興運動等的嶄新體驗。同場更有現場DJ帶來的多重音感享受，1014日周六晚更邀請本年最受矚目的樂壇男新人Jeffrey Ngai 魏浚笙，實力女歌手陳蕾以及唱作人吳林峰及其樂隊等表演嘉賓，務求令大家過一個難忘的周末！

至於美酒佳餚方面，Oktoberfest 德國啤酒節也於同場舉行，為大家提供形形色色的啤酒、美食、小食和音樂表演，大家還可以盡情享用各式各樣的本地和國際美食、飲品和雞尾酒，細賞維多利亞港的醉人景致，放鬆心神。

大會亦有其他精彩多元的日間節目，包括戶外瑜伽及新興運動等的嶄新體驗，以及現場DJ帶來的多重音感享受。 大會亦有其他精彩多元的日間節目，包括戶外瑜伽及新興運動等的嶄新體驗，以及現場DJ帶來的多重音感享受。 大會亦有其他精彩多元的日間節目，包括戶外瑜伽及新興運動等的嶄新體驗，以及現場DJ帶來的多重音感享受。

同場特設家庭趣味遊戲活動及工作坊

在大人投入盛事的同時，小朋友亦可以玩盡BAM Festival！園區内特設Mini Mall，由數組小創業家開設迷你攤位,，將孩子的天馬行空化成現實。小鎮更有迷你電動車駕駛賽道，可以一嘗當小司機的樂趣。同時，場内亦設有多款有趣的STEM學習體驗，例如電動模型車工作坊、AR繪畫藝術等等。讓孩子們玩得開心的同時，也漸漸成長為明日先驅！

AXA安盛全力贊助BAM Festival童心小鎮, 為孩子帶來獨一無二的遊樂體驗，是一個不同年齡層的大小朋友都能夠開心放電的地方。

AXA安盛全力贊助BAM Festival童心小鎮, 為孩子帶來獨一無二的遊樂體驗，是一個不同年齡層的大小朋友都能夠開心放電的地方。

BAM Festival 2023

活動日期及開放時間︰

1013日：18:00 22:00

1014日：10:00 22:00

1015日：10:00 18:00

活動地點︰中環海濱活動空間(中環龍和道9)

入口：3號閘

平治嘉年華免費登記入場

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受