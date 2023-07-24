Barbie芭比｜電影引起買芭比娃娃熱潮！Margot Robbie版芭比娃娃Amazon賣斷市

《芭比Barbie》電影上映，引起全球關注，電影imdb分數7.6/10，爛蕃茄更有90%分數，成續也算不錯。不只電影票房不錯，連帶芭比商品都引起關注。當然最受注目的一定會是芭比公仔，英國百年百貨Selfridges更大搞Barbie Dreamhouse主題展覽，去看電影之時，更可以購買一隻Margot Robbie版的芭比娃娃留念，一起來看看這個充滿芭比粉紅的Barbie World！

這部真人版芭比娃娃電影，沒想到可以引起全球狂熱，英國的百年百貨Selfridges也湊上熱潮，舉行「Welcome to the Barbie Dreamhouse」主題展覽，展示這位現年64歲，身高29cm，擁有逾250款職業造型的粉紅傳奇角色。

Margot Robbie版本Barbie 不在英國的朋友也不要緊，Selfridges網店也是可以買到Margot Robbie版本，最標誌性的粉紅與白色格仔裙造型的Barbie公仔、金色閃亮版Disco連身褲版本的Barbie公仔、粉紅牛仔造型Barbie公仔、Ken公仔、Barbie的夢幻大屋，還有Ken生活不能缺少的Roller Skates，周邊商品真的是誠意滿滿，完全可以讓芭比迷失守！ ▼即睇電影版Barbie商品▼