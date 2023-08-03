Barbie芭比｜Birkenstock涼鞋成熱潮！快閃優惠低至4折 Barbie同款粉紅Arizona折後$849

Birkenstock涼鞋近年默默成為時尚圈必備涼鞋款，一線名人如Gigi Hadid、Hailey Bieber等私下都在穿Birkenstock，加上近期《Barbie芭比》電影上映，令涼鞋熱度增加，不少人都趁機購入一對Birkenstock。剛好Birkenstock有快閃額外8折，令原本低至半價的涼鞋折上折後，低至$415就可以埋單，各位心思思想買Birkenstock的朋友，趁機入手！

Barbie粉紅色Arizona涼鞋8折

今期FARFETCH有額外8折優惠，令本身低至半價的減價名牌更加抵買！當中，Birkenstock都有折扣，最抵一款是最基本百搭的露指涼鞋，本身半價，現在額外8折後$415，很抵買之選。如果想追上《芭比》熱潮，電影裡面Barbie有穿上的粉紅色Arizona涼鞋都有額外8折，折後$849，很可惜的只剩下40、41碼。不過，白色版Arizona就比較多碼數，價錢都抵啲，也是可考慮的款式。各位趁有額外8折買定離手Birkenstock！

FARFETCH額外8折優惠詳情：

日期：即日起至8月9日5am

優惠碼：自動有優惠

優惠：指定貨品滿HKD1,200享額外8折

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