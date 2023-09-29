BBQ透爐方法｜有無炭精都可快速生火 4招技巧變燒烤達人(多圖)

轉眼間又快到秋天，是跟家人朋友到戶外BBQ燒烤遊玩的季節。透爐是燒烤中最困難的一環，經常要花很多時間，就算有炭精都不一定成功。其實透爐除了生火之外，火候的掌握也很重要，一個好的火能夠讓烤出來的食物充滿炭香，令味道更上一層樓。今次就分享一下不同的透爐方法以及保證成功的小技巧，輕鬆燒烤無難度！
BBQ透爐方法1｜用炭精及引火桶
這透爐方法因為能快速並有效地生火而成為燒烤發燒友常用的選擇，一起來看看這方法的操作步驟吧。
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首先將炭精放進引火桶內
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在炭精上放上木炭，注意要保留足夠空間讓空氣通過，因為引火桶的原理是透過產生一道向上的氣流，從底部抽取新鮮的氧氣使木炭燃燒
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靜待火源由炭精蔓延到木炭上，引火桶會製造十分高的溫度，令木炭迅速點燃。
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當木炭變成灰白色並發出火光，表示生火完成，小心地把炭倒進燒烤爐中便可開始燒烤。
BBQ透爐方法2｜只用炭精
當透爐時沒有引火桶時，單靠炭精也可以成功生火，但需要的時間相對會長一點。
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確保有足夠用量的炭精，根據燒烤爐的大小，所需的用量也會不同，有可能會需要多個炭精。
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把木炭推疊在一起形成一個小山丘，在木炭之間保留充足空間讓空氣流通。
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在木炭堆中均勻地放上炭精。
BBQ透爐方法3｜用火槍
除了引火桶之外，火槍也是一個方便生火的好工具。
BBQ透爐方法4｜廚房紙浸油
如果燒烤時沒有炭精，可以用廚房紙及油自製點火工具。由於這一方法的火勢較強，把炭放在燒烤爐的一旁，可更方便在烤肉時控制火喉。
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首先把廚房紙緊緊捲成條狀。
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把紙條徹底浸透在食用油或任何一種易燃的油中，例如蔬菜油或橄欖油。
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把浸滿油的廚房紙放在木炭堆的中間或底部，確保紙條與木炭有充分接觸。
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用火柴或打火機點燃紙條的其中一頭。
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廚房紙會燃燒，火焰會逐漸傳播到周圍的木炭上。
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等待木炭均勻地燃燒並發出火光後，即可開始煮食。
BBQ燒烤注意事項
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在處理易燃材料和明火時要格外小心，請確保遵守所有安全守則並在附近準備適當的消防器材如滅火器或充足的水源。
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廚房紙浸油的方法只是作為臨時解決方案使用。最好隨時準備適當的點火工具以確保安全地生火。
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在處理明火時應優先考慮安全，在開始生火前，確保身處通風良好的室外空間，並遠離易燃物品。
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建議戴上隔熱手套及使用長柄工具以防止燙傷。
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永遠不要讓火源處於無人看管狀態，特別在使用點火器具或引火桶時。
BBQ燒烤貼士：
對付潮濕的木炭：
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將木炭平鋪在耐熱的表面上，單層擺放。
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讓木炭在通風良好的地方自然風乾。
判斷木炭燃燒程度：
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隨著加熱，木炭會逐漸變灰，當木炭表面完全變灰，表示已完全點燃，可以提供均勻分布的熱力以供煮食。
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被紅光覆蓋的木炭溫度太高，容易燒焦食物，應靜待木炭變灰及火光稍退後才開始煮食，以更容易控制熱力，讓食物均勻受熱。
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木炭在變灰後15到30分鐘是最理想的烹飪溫度。
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煮食的理想溫度介乎攝氏175至230度之間，可以利用煮食用溫度計來判斷火候。
透爐是一項熟能生巧的技術，每次燒烤都會根據天氣狀況及個人喜好而需要作出各種調整，大家可多嘗試不同的技巧，找出最適合自己的透爐方法。透過掌握多種生火方式，就算在有限的資源下都能迅速點燃火源，享受美味的燒烤之旅！
原文刊登於 YahooC9．達人