BBQ透爐方法｜有無炭精都可快速生火 4招技巧變燒烤達人(多圖)

轉眼間又快到秋天，是跟家人朋友到戶外BBQ燒烤遊玩的季節。透爐是燒烤中最困難的一環，經常要花很多時間，就算有炭精都不一定成功。其實透爐除了生火之外，火候的掌握也很重要，一個好的火能夠讓烤出來的食物充滿炭香，令味道更上一層樓。今次就分享一下不同的透爐方法以及保證成功的小技巧，輕鬆燒烤無難度！