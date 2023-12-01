BE@RBRICK進駐海港城！100隻2000%放大版迪士尼角色/限定店賣周邊精品

MEDICOM TOY的BE@RBRICK是不少潮人最愛收藏的玩偶之一，而迪士尼多年來都深得不少大人小朋友的歡心。適逢今年是迪士尼100周年，海港城就將兩大巨頭串連一起，與MEDICOM TOY合作，由即日至2024年1月1日帶來聖誕活動「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」。今次破天荒推出100隻獨一無二2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型 (約140厘米高)，於商場不同地點列陣，由港威商場到海運大廈地下中庭再到海港城美術館。當中有53隻為全新限定設計，包括BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse及BE@RBRICK Olaf。各位BE@RBRICK及迪士尼迷，記得要到海港城過一個白色聖誕！ 除2000% BE@RBRICK模型外，大會亦推出了100% 的BE@RBRICK Olaf經典玩偶(約7厘米高)；100%、400%(約28厘米高)及1000%(約70厘米高)的BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse玩偶。另外亦有一系列海港城限定貨品，如手提袋、T恤、長襪、抱枕、地毯、牛油曲奇及年曆咭。今次活動之收益扣除部分成本後，海港城將撥捐「香港血癌基金」，秉承商場多年的聖誕送暖的傳統。

必睇 4.2 米高雪白 BE@RBRICK 米奇 今次活動除了有為人熟悉的米奇與好友系列、迪士尼經典系列及公主系列之外，還有大受歡迎的彼思、Marvel 和星球大戰角色，包含超過三十套迪士尼作品都有在當中。另外，有53隻人氣角色也首度打造為BE@RBRICK模型，例如《魔雪奇緣》的安娜和愛莎、《沖天救兵》的小飛和Carl叔、《元素大都會》的劉滴水和苗小焰及Marvel角色黑豹和薩諾斯。 值得留意的是，海港城特意以聖誕節的代表甜點之一薑餅為靈感，為今次聖誕活動設計出BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse。另外，BE@RBRICK Olaf則是BE@RBRICK的第一隻雪寶模型，專為慶祝迪士尼傳奇動畫《魔雪奇緣》上映10週年而推出。

整個活動最大的打卡點位於港威商場大堂I的「BE@RBRICK雪地派對」，身穿聖誕裝的米妮、胡迪、巴斯光年等12隻BE@RBRICK合力堆砌出4.2米高的6000%雪白BE@RBRICK米奇，上到港威商場3樓亦同樣十分適合打卡，《反斗奇兵》的勞蘇及賓尼站在飄浮在3米高的雪球與「山頂」的朋友見面。 裝置更一路延伸至對外走廊，78隻BE@RBRICK排排企佔據了整條港威商場長廊，每個冰雪小島都展示不同的迪士尼動畫系列，由初代的迪士尼經典作品《小姐與流氓》、《101斑點狗》，到近年大熱的《玩轉腦朋友》及《優獸大都會》和今年才推出的《元素大都會》都有在內！

破例發售所有模型 2000% BE@RBRICK模型一般只作展覽之用，但今次會破例發售所有模型，極具收藏價值！活動所推出的2000% BE@RBRICK模型有別於一般MEDICOM TOY推出的玩偶，採用玻璃纖維製作，一體成型，為不可轉動的模型。現尚餘少量2000%模型於海港城網站公開發售！

期間限定店 發售 玩偶及周邊 除聖誕佈置外，海港城更開設期間限定店，推出一系列會場限定的BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse及BE@RBRICK Olaf玩偶和周邊貨品。BE@RBRICK Olaf會推出100% 玩偶(約7厘米高)，而BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse就會有3種尺寸：100%(約7厘米高)、400%(約28厘米高)和 1000%(約70厘米高)。另外亦有一系列周邊貨品，包括手提袋、T恤、長襪、抱枕、地毯、牛油曲奇及年曆咭。所有玩偶及周邊貨品數量有限，售完即止。活動所有收益扣除部分成本後，海港城將撥捐予「香港血癌基金」，秉承商場多年的聖誕傳統。400% 及1000% BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse 會在11月24日早上11時在海港城網站開賣，共只限網上購買。而100% BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse及BE@RBRICK Olaf玩偶和周邊商品則可以在期間限定店選購。 400% 及1000% BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse線上選購連結