[email protected]粉絲注意！「[email protected] WORLDWIDE TOUR 3」將於3月在中環多維體驗藝術空間Artelli舉辦，是繼2021年於東京澀谷首展後，首次在日本以外亮相，除了雲集來自 100位藝術創意單位設計的獨家[email protected] 1000%藝術品，更限量發售7款限定[email protected]藏品，當中6款更是全球首度公開發售，想知展覽詳情、門票票價及購買連結，即刻拉落去睇啦！
聯乘百位藝術家設計1000%藝術品
「[email protected] WORLDWIDE TOUR 3」將於3月21日至5月10日在中環多維體驗藝術空間 Artelli舉行，是繼2021年於東京澀谷首展後，首次在日本以外亮相。橫跨兩層展覽空間將展出來自100位國際知名創意單位設計的獨家 [email protected] 1000% 藝術品，配上大型主題花藝裝置，讓[email protected] 迷與藝術愛好者沉醉於多重感官藝術氛圍之中。
限量發售7款限定藏品
展覽另一大亮點，是法國皮具品牌 Pinel et Pinel聯同法國知名塗鴉藝術家 Cyril Kongo聯手創作的純手工皮革[email protected]，大家記得與這件獨得的藝術品打卡呀！此外，為慶祝 Artelli 香港空間開幕，7款限定[email protected] 藏品將於展覽期間在展場限量發售，當中6款更是全球首度公開發售，[email protected]迷不要錯過。
尊尚門票持有人可優先購買
至於票價則分成正價門票及尊尚門票，前者為$80-$120，後者$1,080可享專屬參觀時段、展覽導賞、[email protected]紀念品優先購買權，以及獲得一系列精美紀念品包括赤司龍彥親筆簽名版[email protected] WORLDWIDE TOUR 3香港特別版紀念書等。有興趣的話，可於即日起到KLOOK購票！
[email protected] WORLDWIDE TOUR 3 香港站
日期：3月21日至5月10日
開放時間：星期一至日，早上11時至晚上9時
地點：香港中環皇后大道中16至18號新世界大廈18號地下及地庫3
正價門票：成人$120，特惠門票港幣80元(5歲至14歲兒童、65歲或以上長者）
尊尚門票：$1,080
原文刊登於 Yahoo 旅遊