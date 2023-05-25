BeautiCITY 「悅己之都●自愛之旅」盛會 專家分享扮靚健康知識 送價值$3,500禮物袋

MindBeauty 今個星期六 (5月27日)將於遮打大廈 2 樓 Centricity 隆重舉行一日限定 BEAUTICITY「悅己之都 ● 自愛之旅」活動，由 全港 No. 1 一站式優質美容預約平台 MindBeauty 聯同置地廣場攜手舉辦，設有 The Wellness Zone、Beauty & Spa Zone、The Fitness Zone 及 Lifestyle Zone 四大時尚專區，聯乘多個頂級美容及健康品牌、學者及專家分享扮靚及健康知識，精彩節目包括多場不同主題的美容及健康講座、化妝師 Leticia Bishop 示範夏季化妝技巧和趨勢分析、由 Ruth Lee 主持的護膚技巧和月經週期知識分享、美容專家 Anna Flores 和 Jill Van Vugt 亦會分享「如何利用您的內在力量來延緩衰老」。

在The Fitness Zone還可參與由健康專家教授的 Master class，Pure Group 專業教練提供的 InBody Composition 分析、Alignment 和 Posture 檢查等｡

The Fitness Zone設有由健康專家教授的Master class。

Wellness Zone 更有 DP Healthcare 的註冊醫生講解及示範最新儀器，AIA(友邦保險)分區經理Titus提供的免費心血管檢測服務。前所未有的限時優惠及愉快購物體驗當然盡在 Lifestyle Zone 啦! 與合作夥伴大送價值$3,500禮物袋 今次 BeautiCITY 除得到置地廣場作為場地贊助商外，合作夥伴包括知名品牌：The CLUB by HKT、She.com、PURE Group、Emmanuel f.、Spa L'Occitane、Xtreme Lashes 、Cocoxells、DP HEALTHCARE、 Eve Bliss、Dr. Miracle、VIPOP、Emmebi Italia、Daily Glow Rituals、Gym & Tonic、Jayanti Beauty、Kitdo、The Blomstre、Sense of Touch、The Flo Wellness Garden、The Chaless、The Crystal Van、VIPOP、Shroommate、Spa Beaute Par Zai、Lisa Nail & Beauty、Skin Renew、Amelie Beauty Lounge、Queens Beauty & Spa、We Made 和 Crystal De Health 等。

憑入場券可兌換價值 $3,500 禮物袋