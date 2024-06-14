BECKMANN護脊書包 將60%重量轉移臀部 減輕對孩子脊骨造成的壓力

新學年即將到來，孩子從幼稚園升上小學正值快速發育階段，面對課本數量和重量增加，選擇合適的護脊書包能減輕脊骨壓力，改善錯誤站姿等問題，絕對是家長和小學生的首選。挪威背包品牌BECKMANN的產品結合脊醫和環保物料理念，同時通過挪威國家級研究所NORCE Research實驗證明能有效將高達50-60%重量轉移到臀部，有效減輕對脊骨造成的壓力。BECKMANN用超過半世紀的科研成果用為家長做好第一線把關！2024新生驚喜優惠──即日起至八月期間於網上及門市均可享九折優惠，切勿錯過！

BECKMANN 護脊書包獲四大專業推介

人氣皇牌系列22 LITER及ACTIVE AIR FLX權威測試配以多重設計，保護孩子脊骨健康同時打造專屬的襟章書包。有防潑水材質附以專用防水雨擋，更選用優質厚料，耐磨襟用、風雨無阻。Active Air FLX型號更配備Air Flow氣墊，可以使用閥門輕鬆填充和調節所需的後部空氣量，從而提供更好的支撐和穩定性！BECKMANN護脊書包更榮獲四大專業推介，包括日本脊醫學會、德國IGR健康與人體工程學、德國兒科風濕病協會及加拿大脊椎治療協會，符合人體工程學的產品認證及推薦。為各位家長做好全面把關，絕對是關注兒童脊骨成長的最佳選擇！