Beyoncé X Levi's企劃第二章《Pool Hall》 創造個性化denim wear

Beyoncé與牛服品牌Levi's去年合作企劃《REIIMAGINE 重塑想像》後，今年再度攜手，推出《REIIMAGINE》企劃的第二章《Pool Hall》。新篇章不僅展現Levi's的永恆傳承，亦融合了Beyoncé的創新藝術視野。

在全新的企劃影片中，Beyoncé挑戰由Timothy Olyphant飾演的桌球高手，展開一場驚心動魄的對決。這次內容構思，來自Levi's 1991年的經典廣告，兩者重新詮釋，展示品牌持續進化。影片中的牛仔造型，彰顯了Levi's產品的百搭魅力，鼓勵穿著者以大膽創新方式，穿出個人風格。第二章的圖輯重點，展示多款矚目單品，包括Ribcage濶腳牛仔褲、辮織牛仔背心及牛仔乾濕褸，並以獨特裝飾，來襯托及呼應企劃核心理念——個性化和革新denim wear。