Beyoncé X Levi's企劃第二章《Pool Hall》 創造個性化denim wear

Beyoncé與牛服品牌Levi's去年合作企劃《REIIMAGINE 重塑想像》後，今年再度攜手，推出《REIIMAGINE》企劃的第二章《Pool Hall》。新篇章不僅展現Levi's的永恆傳承，亦融合了Beyoncé的創新藝術視野。
在全新的企劃影片中，Beyoncé挑戰由Timothy Olyphant飾演的桌球高手，展開一場驚心動魄的對決。這次內容構思，來自Levi's 1991年的經典廣告，兩者重新詮釋，展示品牌持續進化。影片中的牛仔造型，彰顯了Levi's產品的百搭魅力，鼓勵穿著者以大膽創新方式，穿出個人風格。第二章的圖輯重點，展示多款矚目單品，包括Ribcage濶腳牛仔褲、辮織牛仔背心及牛仔乾濕褸，並以獨特裝飾，來襯托及呼應企劃核心理念——個性化和革新denim wear。
Beyoncé對denim wear的熱愛，從她連續兩年與Levi's合作就可知一、二，她說：「沒有其他服飾能像牛仔服一樣，同時兼具舒適感、現代優雅、經典美式風格，以及那種令人回味的懷舊情懷。」她強調，這次與Levi's合作，將以嶄新女性視角，重新演繹牛仔搭配的故事，展現女性的多重魅力。
Levi Strauss & Co.全球市場總監 Kenny Mitchell 表示：「Levi's素來立足於其豐富的牛仔歷史，在新的文化時刻中重新詮釋。《Pool Hall》既傳承品牌精神，亦開創新猷，為粉絲提供了個性化其Levi's和表達其獨特風格的機會。」
這次《Pool Hall》企劃，將是全球性活動，邀請創作者分享造型內容，鼓勵觀眾創造個人風格印記，並參與各種體驗活動。此次合作延續Levi's與當代頂尖創意人才合作的傳統，包括導演Melina Matsoukas與艾美獎得主錄像攝影師Marcell Rév及著名平面攝影師Mason Poole攜手合作，完美捕捉《Pool Hall》的視覺精髓。