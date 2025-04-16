Beyoncé x Levi's企劃《REIIMAGINE》重塑想像 格林美獎導演Melina Matsoukas掌鏡(有片)

Beyoncé和Levi's再次攜手，推出第三章的《REIIMAGINE 重塑想像》企劃，這次主題《Refrigerator》，不僅是時尚的重現，更是一場對自我的表達。Levi's為了本次企劃，找來格林美獎得獎導演Melina Matsoukas，完美捕捉影片的視覺精髓，還有的鄉村音樂傳奇人物 Willie Jones在片中特別客串，與Beyoncé 同場演出，讓觀眾得以一窺她的藝術創作世界。
在全新影片中，Beyoncé身穿經典的Levi's西部恤衫、501原創短褲以及清爽的Vacationer羅紋背心，展現她獨特穿衣風格與自信。這些單品不僅是時尚象徵，更代表Levi's的個性，和音樂文化上的影響力與傳承。
這次企劃的靈感來自1988年推出《Refrigerator》廣告，背景設置在陽光明媚的路邊小餐館中，Beyoncé重新演繹這個經典場景，將其精神轉化為一個關於自信與創新性的現代宣言。她頭繫紅色paisley頭巾，展示自信滿滿的姿態，準備迎接任何挑戰。而在片中更會看見Willie Jones的傳奇手影。
《REIIMAGINE 重塑想像》企劃延續Levi’s與當代創意人才合作的傳統，格林美獎得獎導演Melina Matsoukas、艾美獎得獎攝影師Marcell Rév，以及著名攝影師Mason Poole再次攜手合作，將《Refrigerator》的視覺精髓完美呈現，讓人不禁想要立刻擁有Beyoncé身上的經典牛仔單品。