Beyoncé x Levi's企劃《REIIMAGINE》重塑想像 格林美獎導演Melina Matsoukas掌鏡(有片)

Beyoncé和Levi's再次攜手，推出第三章的《REIIMAGINE 重塑想像》企劃，這次主題《Refrigerator》，不僅是時尚的重現，更是一場對自我的表達。Levi's為了本次企劃，找來格林美獎得獎導演Melina Matsoukas，完美捕捉影片的視覺精髓，還有的鄉村音樂傳奇人物 Willie Jones在片中特別客串，與Beyoncé 同場演出，讓觀眾得以一窺她的藝術創作世界。

在全新影片中，Beyoncé身穿經典的Levi's西部恤衫、501原創短褲以及清爽的Vacationer羅紋背心，展現她獨特穿衣風格與自信。這些單品不僅是時尚象徵，更代表Levi's的個性，和音樂文化上的影響力與傳承。