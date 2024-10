Beyoncé X Levi's《REIIMAGINE》全球企劃 重塑代表美國的開拓精神

首部推出的影片,啟發自1985年Nick Kamen演繹的廣告《Launderette》,當年這部在洗衣店拍攝的廣告所掀起的迴響,令其廣告歌《I Heard It Through the Grapevine》重登Billboard排行榜,Nick Kamen亦憑廣告全球大熱起來。

而這次Beyoncé將擔綱主角,隨性自在的演繹,表揚Levi's 從來都是那幅任人揮灑表達自我的畫布,向那些以不羈精神開拓時代、啟發他人的傑出人物致敬。

對於獲邀參與《REIIMAGINE 重塑想像》企劃,Beyoncé表示:「我的歌曲《LEVII’S JEANS》,是頌讚我心目中最能代表美國文化的國民服——令我們都引以為傲的服飾。」Beyoncé榮幸能與 Levi’s合作,創造象徵美國的經典標誌,她續說:「全身牛仔套裝長久以來都是以男性視角詮釋,這次《重塑想像》企劃,以女性視角來演繹對我來說意義重大。我期待探索更多創新合作方式,讓我們的願景在賦權女性和表彰她們堅毅的精神上達成一致。」