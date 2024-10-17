Beyoncé X Levi's《REIIMAGINE》全球企劃 重塑代表美國的開拓精神

樂壇天后Beyoncé，近日受Diddy事件影響，關於她的陰謀論謠言傳到遍地火生，但冇阻其受歡迎程度。她的新專輯《COWBOY CARTER》中的《LEVII’S JEANS》一曲，大受樂迷歡迎，因此Levi's特別邀請Beyoncé於全新企劃《REIIMAGINE 重塑想像》中擔任主角。 《REIIMAGINE 重塑想像》企劃汲取Beyoncé對藝術、文化和故事敘事方面的創新思路，在影片中重新演繹Levi's的經典造型。企劃會在未來一年陸續推出一系列影集，由著名電影製作人Melina Matsoukas操刀，以其開創性視野重新詮釋Levi's多個最具標誌性的品牌廣告，把經典內容注入當今時代脈搏中。 ▼ Levi's 《REIIMAGINE 重塑想像》 企劃 第一章：《Launderette》與Beyoncé重塑想像 ▼

首部推出的影片，啟發自1985年Nick Kamen演繹的廣告《Launderette》，當年這部在洗衣店拍攝的廣告所掀起的迴響，令其廣告歌《I Heard It Through the Grapevine》重登Billboard排行榜，Nick Kamen亦憑廣告全球大熱起來。 而這次Beyoncé將擔綱主角，隨性自在的演繹，表揚Levi's 從來都是那幅任人揮灑表達自我的畫布，向那些以不羈精神開拓時代、啟發他人的傑出人物致敬。 對於獲邀參與《REIIMAGINE 重塑想像》企劃，Beyoncé表示：「我的歌曲《LEVII’S JEANS》，是頌讚我心目中最能代表美國文化的國民服——令我們都引以為傲的服飾。」Beyoncé榮幸能與 Levi’s合作，創造象徵美國的經典標誌，她續說：「全身牛仔套裝長久以來都是以男性視角詮釋，這次《重塑想像》企劃，以女性視角來演繹對我來說意義重大。我期待探索更多創新合作方式，讓我們的願景在賦權女性和表彰她們堅毅的精神上達成一致。」

為企劃揭幕的首部影片，由榮獲艾美獎(Emmy Award)攝影師 Marcell Rév 掌鏡。除影片中的視覺體驗外，Levi's還與攝影師Mason Poole合作，記錄一系列經典形象，為 Levi's牛仔褲的名人攝影作品集增添新的篇章，從馬龍白蘭度(Marlon Brando)到瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，現在加上Beyoncé，來展示代表美國文化。 整個《REIIMAGINE 重塑想像》企劃，將在全球主要市場有一連串全方位活動，涵蓋電視、戶外廣告、數碼媒體、社交媒體、平面媒體、品牌活動和獨家產品等。 ▼ Nick Kamen 當年演繹Levi's經典廣告《Launderette》，令501牛仔褲在全球大火起來。▼