中環BIANCO & ROSSO:HOUSE OF VERMOUTH

位於中環的BIANCO & ROSSO:HOUSE OF VERMOUTH,是香艾酒酒吧,提供多款苦艾汽酒、招牌雞尾酒、季節限定的「Hall of Fame」(名人堂)類別、以及多款雪利酒、阿瑪羅、波特酒、馬沙拉和苦艾酒等。「Aperitivo Hour」(開胃酒時間)於每天下午5 至7 時供應,亦提供汽酒、高球雞尾酒和葡萄酒,只需港幣$80起。此外,餐廳提供多款美食,主菜「Aquarello Risotto」,是手工意大利飯伴波士頓龍蝦和蘿蘿蔔油;招牌菜式「Whole Three Yellow Chicken」(三黃雞全雞)便配以自家製苦艾酒雞醬,配搭令人驚喜。

BIANCO & ROSSO

中環歌賦街29號 2813 1669