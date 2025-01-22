Big C再開8間新店 最新引進人氣泰國頂級「金裝」香米勝利米「泰國直送零食福袋」45折

Big C將於2025年連簽下8間新店，包括荃灣廣場、旺角西洋菜南街、尖沙咀樂道、大埔新達廣場、樂富、粉嶺中心、元朗 YOHO MIX 及馬鞍山新港城。其中荃灣廣場新店已於1月18日開幕，旺角及尖沙咀則分別於1月24日及3月開張，並在四大貨品類別引進人氣新貨。各分店均將引入新潮人氣泰國商品，提供更便捷的購物體驗，盡享泰國的獨特魅力，展示更多創新的產品和提供一站式的選擇。

人氣泰國 頂級「金裝」香米勝利 米 Big C最新引進的有百分百泰國頂級「金裝」香米勝利米 (Sandee Rice)。此「金裝」系列比其他泰國米柔軟一倍，香氣濃郁且非常持久；並採用最先進國際認證包裝技術，能有效隔絕香米與氧氣接觸的機會，因此獲泰國政府認證為純正的泰國茉莉香米，更是泰國米芝蓮推介餐廳Bann Suriyasai及Charoen Saeng的指定香米，絕對是香港消費者大飽口福的必然之選。