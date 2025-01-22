熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-22 19:00:00

Big C再開8間新店 最新引進人氣泰國頂級「金裝」香米勝利米「泰國直送零食福袋」45折

分享：
Big C再開8間新店 最新引進人氣泰國頂級「金裝」香米勝利米「泰國直送零食福袋」45折

Big C再開8間新店 最新引進人氣泰國頂級「金裝」香米勝利米「泰國直送零食福袋」45折

adblk5

Big C將於2025年連簽下8間新店，包括荃灣廣場、旺角西洋菜南街、尖沙咀樂道、大埔新達廣場、樂富、粉嶺中心、元朗 YOHO MIX 及馬鞍山新港城。其中荃灣廣場新店已於118日開幕，旺角及尖沙咀則分別於124日及3月開張，並在四大貨品類別引進人氣新貨。各分店均將引入新潮人氣泰國商品，提供更便捷的購物體驗，盡享泰國的獨特魅力，展示更多創新的產品和提供一站式的選擇。

人氣泰國頂級「金裝」香米勝利

Big C最新引進的有百分百泰國頂級「金裝」香米勝利 (Sandee Rice)。此「金裝」系列比其他泰國米柔軟一倍，香氣濃郁且非常持久；並採用最先進國際認證包裝技術，能有效隔絕香米與氧氣接觸的機會，因此獲泰國政府認證為純正的泰國茉莉香米，更是泰國米芝蓮推介餐廳Bann SuriyasaiCharoen Saeng的指定香米，絕對是香港消費者大飽口福的必然之選。

adblk6
勝利100% 泰國頂級金裝茉莉香米 (5公斤)。純正泰國茉莉香米，比普通泰國米柔軟一倍，香氣濃郁且非常持久。以嚴謹的態度精心挑選並嚴格監控品質，採用獨特的包裝技術，能有效隔絕香米與氧氣的接觸，確保香米的鮮度與品質，因而榮獲泰國政府認證為純正泰國茉莉香米的最高殊榮。 Mama麵自1972年開始生產，擁有超過50年的歷史，是泰國即食麵市場的領導品牌。用正宗泰國配方，最具代表性的冬陰功口味，完美呈現泰國特色酸辣風味。只需幾分鐘即可享受美味，適合忙碌生活中的快速餐點選擇。 原產泰國，選用泰國當季成熟芒果，果肉鮮甜濃郁，保留芒果原始香氣與天然甜味，不添加人工色素與防腐劑。 Tasto，BJC自家品牌。鹹蛋薯片系列一直是泰國Big C的最人氣之選，是遊客到泰國的必買手信之一。Tasto採用真鹹蛋製作成鹹蛋粉，均勻灑上每一片薯片，令每一口都縈繞濃郁的鹹香。 椰子油精華。加入純天然維生素C和E，清爽不油膩，肌膚容易吸收，適合各種膚質。可用於面部及身體、頭髮及頭皮護理。

泰國直送零食福袋45

除此以外，Big C為了配合新店開幕及農曆新年到來，特別推出新店優恵以饗顧客。凡以低至88元（44折）的價錢，就能購買日日食得好套裝或以210元（45折）購買泰國直送零食福袋」或「Pinnara美顏套裝」。享有多款泰國獨特貨品，顧客即便消費剛滿50元，也可獲贈新張誌慶禮物

Instagramhttps://www.instagram.com/bigc.hk/

Facebook: https://www.facebook.com/BigCHK.supermarket/

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

dadblk7 madblk7